UKC Ljubljana kupuje žilne opornice po najnižjih cenah

Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je svet seznanilo tudi z razmerami na otroški kardiologiji, kjer so odpoved dali trije otroški kardiologi.

Na pomoč prihajajo hrvaški in češki strokovnjaki

"Ugotavljamo, da se razmere umirjajo in delo glede na razmere poteka v mejah normale," je v izjavi za medije dejal Golobič. Ob tem je generalni direktor Aleš Šabeder pojasnil, da so vsi odhajajoči kardiologi na delu, razpisane so službe za junij, delo pa poteka nemoteno. Spomnil je, da je UKC Ljubljana sklenila dogovore za sodelovanje s hrvaškimi in češkimi strokovnjaki, ki bodo z delom začeli predvidoma v juniju.

Na seji so potrdili tudi posebna programa osnovne zdravstvene dejavnosti ginekologije in porodništva ter program izvajanja funkcionalnih preiskav za onkološke bolnike na kliniki za nuklearno medicino.

Imenovana je tudi nova glavna medicinska sestra

Vodstvu UKC Ljubljana je svet naročil še pripravo podrobnega investicijskega načrta za popolnitev stavbe bivšega ZVD, ki je v lasti UKC Ljubljana. Eden od predlogov je, da bi v stavbo umestili izvajanje enostavnih znanstvenih programov.

Šabeder in strokovna direktorica UKC Ljubljana Jadranka Buturović Ponikvar sta svet danes seznanila z njunim soglasjem k imenovanju nove glavne medicinske sestre. To bo po upokojitvi trenutne glavne medicinske sestre Nevenke Brolih postala Zdenka Mrak.

Glede sporazumne prekinitve delovnega razmerja s Petrom Kolarjem, ki je bil doslej pomočnik direktorja za informatiko, je Šabeder komentiral, da je šlo za "interne kadrovske spremembe".

Generalni direktor pa še ni seznanjen preiskavo, ki jo danes potrdila policija in v kateri preverja razloge za sum, da je bilo pri gradnji objekta otorinolaringologije in cervikofacialne kirurgije storjeno kaznivo dejanje.