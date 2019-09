Prihranil jim je 2,5 milijona evrov, niso mu rekli hvala, zdaj pa ga tožijo #video

Tožbo je klinični center vložil marca letos, tožbo pa je vložil takrat še prvi mož kliničnega centra vložil zdajšnji minister za zdravstvo Aleš Šabeder.

Mrevlje je bil zaslužen za to, da je klinični center prihranil dva milijona pri menjavi dobavitelja žilnih opornic, UKC pa ga zaradi razžalitve toži za 100 tisoč evrov.

"Tožba me ne preseneča. To je nekakšen jugoslovanski način ustrahovanja in poskušanja utišanja. Zame to ni ustrahovanje, ampak pokazatelj, da smo na pravi poti," je v studiu Planeta povedal Mrevlje.

"V vsaki organizaciji, ne le v zdravstvu, bi se verjetno zaposlenemu, ki optimizira delovne procese za 2,5 milijona evrov na leto, zahvalili. Nama ni nihče v UKC Ljubljana rekel hvala," je Mrevlje dejal o tem, ali mu je kdo iz UKC Ljubljana rekel hvala.

"Šabedrova poteza se mi zdi strahopetna. Obstaja zelo močan interes, da se nič ne spremeni in da vse ostane, kot je," je še dejal Mrevlje. Več v spodnjem videu.

Noč: Tožba me je izjemno negativno presenetila

V bran kardiologu se je usul plaz kritik proti UKC. Nekdanji minister za zdravstvo Matej Lahovnik ne izključuje, da gre za pritisk na delo parlamentarne preiskovalne komisije, kjer je Mrevlje sekretar, so poročali v oddaji Danes 18. Kot dodaja, UKC pravzaprav toži svojega donatorja leta, zaradi katerega jim je uspelo privarčevati kakšen milijon evrov pri žilnih opornicah.

Odkar je Mravlje s kardiologom Markom Nočem leta 2014 dokazal, da je mogoče kupiti iste žilne opornice za 270 namesto dotedanjih 1.400 evrov, so vsako leto privarčevali okoli dva milijona evrov in pol.

"Ta tožba me je izjemno negativno presenetila, saj brez njega in njegove prve akcije ne bi bilo tega velikega prihranka pri nabavi stentov. Žal je sam plačal visoko osebno ceno," je za Planet povedal Noč.

Minister brez komentarja

Foto: YouTube Čeprav je Mrevlje zapustil Ljubljano in se kot priznani kardiolog odpravil služit kruh po svetu, mu nenadzorovano črpanje denarja pri nabavah ni dalo miru. Lani se je ponudil urediti razmere kot vodja nabavne službe, a ga je generalni direktor kar dvakrat zavrnil.

"Zakaj so vzeli kolegico gospoda Šabedra, ki je bila menda že nabavnica v Semenarni, od koder Šabeder prihaja? Semenarna je letos zaprosila za državno pomoč, kaj to pomeni za UKC," se je spraševal Mrevlje.

Iz vodstva kliničnega centra sporočajo, da je tožba odziv na približno 20 neresničnih in žaljivih izjav, člankov in drugih zapisov na račun tako ustanove kot na račun številnih njenih zaposlenih.

Ministrstvo za zdravje, ki ga zdaj vodi Šabeder, se danes na tožbo ni odzvalo.

Kardiologa Blaž Mrevlje in Marko Noč sta leta 2014 razkrila pretirane cene žilnih opornic. In s tem močno zarezala v domeno lobijev. Pred njuno akcijo so opornice pri nas stale od 800 do 1.400 evrov za kos, danes klinični center zanje plačuje približno petkrat manj.



Marko Noč je po 14 letih ostal brez denarja za svoj raziskovalni program, Blaž Mrevlje pa zaradi serije pritiskov že leta raje dela v tujini kot doma, trenutno v Angliji.