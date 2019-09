Pismo zdravstvenika: Nova pravila postavljajo bolnike v nevarnost

"Pri nas se ne dela tako kot pred prvim septembrom, ampak se strogo upošteva dokument o kompetencah. Nekatere srednje medicinske sestre ne smejo več opravljati dela, ki ga znajo in so ga opravljale do takrat. Dela se v skladu s tem, kar zahtevajo kompetence, delo pa je zaradi tega krepko okrnjeno," pripoveduje zdravstveni tehnik in sindikalni zaupnik sindikata Florence Pergam Klemen Šuligoj.

Za sedem bolnikov je skrbela ena medicinska sestra

V samo šestnajstih dneh, odkar je nova razmejitev dela srednjih in diplomiranih medicinskih sester v zdravstvenih zavodih dokončno začela veljati, medicinske sestre v šempetrski bolnišnici že odhajajo na bolniški dopust. Po navedbah Šuligoja so najbolj izgorele srednje medicinske sestre, ki so jim priznali kompetence diplomiranih kolegic, ter tako imenovane obposteljne diplomirane medicinske sestre, ki so ob upokojitvah in odhodih srednjih medicinskih sester prevzele njihove naloge.

V samo šestnajstih dneh, odkar je nova razmejitev dela srednjih in diplomiranih medicinskih sester v zdravstvenih zavodih dokončno začela veljati, medicinske sestre v šempetrski bolnišnici že odhajajo na bolniški dopust. Foto: Getty Images

V preteklih dneh so tako imeli primer, ko je morala srednja medicinska sestra, ki so ji priznali kompetence, v nočni izmeni sama v polni meri poskrbeti za sedem pacientov, v pomoč pa ji je bila sodelavka, ki večino dela ne sme več opravljati. "Naša intenzivna enota ima sedem postelj. Prej je ena sestra v nočni izmeni skrbela za dva, tri, mogoče največ štiri bolnike. Glede na normative bi morala biti ena sestra na pacienta. Pri štirih bolnikih na sestro je zadeva še nekako obvladljiva, če pa je ena sestra odgovorna za sedem bolnikov, bi se lahko hipotetično zgodilo, da bi zamenjala določena zdravila," opozarja Šuligoj.

"Dokument o kompetencah postavlja bolnika v nevarnost"

Zaposleni na oddelku se po njegovih besedah trudijo, da se pri bolnikih ne bi pojavljali zapleti, vendar zagotovil za to, da v takšnem sistemu ne bi prišlo do napak, ki se pri bolnikih lahko spreobrnejo v hude in nepopravljive posledice, ni: "Dokument o kompetencah na splošno gledano postavlja bolnika v nevarnost. Bolniki so v večji nevarnosti za nastanek kakršnihkoli zdravstvenih zapletov, k čemur bi botrovale preobremenjenost, zmedenost ali nepazljivost zaposlene, ki skrbi zanje."

Minister za zdravje Aleš Šabeder je v začetku prejšnjega tedna obljubil, da bodo dokument o poklicnih aktivnostih in kompetencah v zdravstveni negi popravili. Foto: STA

Srednje medicinske sestre po njegovih besedah po novem opravljajo delo pomočnic: "Zdaj pomagajo pri hranjenju in umivanju bolnikov, merijo krvni tlak, temperaturo in urin, ki se nabere v vrečki, ter podatke vpisujejo na temperaturni list. Če pa neka aparatura, ki dozira zdravilo, s piskom zgolj signalizira, da se je nekaj na primer zamašilo, tega ne smejo več popraviti. Terapij ne smejo več opravljati, vse to delo pa odpade na kolegico, ki je z njo v nočni izmeni."

Vodstva zdravstvenih zavodov pritiskala na zaposlene, naj javnosti prikažejo drugačno sliko od realne



Spomnimo, da je zdravstveni minister Aleš Šabeder v začetku prejšnjega tedna sporočil, da bodo dokument o poklicnih aktivnostih in kompetencah v zdravstveni negi najkasneje v dveh mesecih popravili, del nalog pa vrnili srednjim medicinskim sestram, čeprav so te delo diplomiranih medicinskih sester opravljale manj kot dvanajst let. Medtem ko je minister priznal, do so se z novimi pravili prenaglili, so v uredništvu Planeta prejeli več pisem, da se je v času poročanja o prej omenjeni problematiki nanje pritiskalo, naj v medijih prikažejo drugačno sliko od dejanske oziroma da sistem deluje. Da vodstva zdravstvenih zavodov ponekod zaposlenim ne dajo dovoljenja, da bi z razmerami seznanili medije in javnost, je v svojem pismu poudaril tudi Šuligoj.

Bolnikom ne smejo več vstaviti katetrov

Nemalokrat se sicer zgodi, da zdravniki od srednjih medicinskih sester še vedno zahtevajo, naj opravijo delo, ki ga po novem več ne smejo: "Imeli smo že čisto banalne primere, ko je srednja medicinska sestra, ki ji je zdravnik naročil, naj pacientki uvede urinski kateter, rekla, da tega več ne sme delati. Zdravnik jo je čudno pogledal in šel do diplomirane sestre, ki pa mu je na njegovo zahtevo odgovorila, da tega ni delala že dolgo časa," razlaga Šuligoj.

Nemalokrat se zgodi, da zdravniki od srednjih medicinskih sester še vedno zahtevajo, naj opravijo delo, ki ga po novem ne smejo več. Foto: Thinkstock

Po njegovih besedah na njihovem oddelku poskušajo delati skladno s kompetencami in zakonom, vendar težave nastanejo že ob prej omenjenih bolniških odsotnosti: "Že zdaj se spremlja in išče možnosti menjav in pomoči diplomiranih sester z nekaterih drugih oddelkov, vendar pa nam ti ne morejo preprosto posoditi svojega kadra, saj bodo sami ostali brez."

"Sistem deset oziroma enajst tisoč nasproti manj kot tisoč ni sistemska rešitev"

Šuligoj ob tem še poudarja, da dokument o poklicnih aktivnostih in kompetencah v zdravstveni negi rešuje položaj manj kot tisoč srednjih medicinskih sester v državi: "Ne gre za sistemsko rešitev. Sistem deset oziroma enajst tisoč srednjih medicinskih sester nasproti manj kot tisočim ni sistemska rešitev. Ta dokument je pripravljala ozka skupina ljudi v tajnosti, sam sem ga videl na predstavitvi na ministrstvu, nekaj dni kasneje pa ga je minister podpisal."

Na vprašanje, kakšne so mogoče rešitve za nastali položaj, Šuligoj odgovarja, da je leta 2014 kot član delovne skupine sodeloval pri pripravi dogovora o sistemski rešitvi za srednje medicinske sestre, ki bi jim prek aneksa h kolektivni pogodbi priznali plačilo za delo, pri katerem bi presegle kompetence: "To bi priznali vsem glede na katero od petih oblik sistema šolanja, ki so ga opravile. Ta sistemska rešitev bi reševala in ustrezno nagrajevala vse tiste zaposlene, ki so si z delom pridobile kompetence."

Po njegovih besedah srednje medicinske sestre ne pričakujejo, da jim bo kdo podaril izobrazbo. "O podarjenih izobrazbah ne moremo govoriti, lahko pa govorimo o poštenem plačilu za delo, ki ga opravljajo nad tistim, za kar so se izučile v srednji šoli. To so kompetence, ki jih moderni svet priznava in upošteva, razen pri nas, kjer smo morali izumiti neki zakonski člen, ki danes ne rešuje nič oziroma kvečjemu povzroča razkole med kadrom," dodaja Šuligoj.

S prošnjami za pojasnila in komentarje smo se obrnili tudi na vodstvo šempetrske bolnišnice. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.