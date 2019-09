Koalicija in Mesec za pogajalsko mizo. Je Šarec že obupal?

Tako kot je v preteklih tednih že opozarjal minister za zdravje Aleš Šabeder naj bi zdaj tudi ministrstvo v pripombah na predlog Levice opozorilo na več tveganj, med drugim na obremenitev delovno aktivnih.

Pri pripravi dokumenta o javnofinančnih učinkih predloga, ki je podlaga za današnje usklajevanje, je sodelovalo tudi ministrstvo za finance.

Vlada: Z ukinitvijo bi nastala vrzel v višini 150 milijonov evrov

Kot je znano, z dopolnilnim zavarovanjem letno zberemo 520 milijonov evrov. Levica predlaga, da bi ta denar po ukinitvi zbrali z dvigom prispevnih stopenj in s prispevkom na kapitalske dohodke. A po izračunih vlade bi z uveljavitvijo predloga pridobili le 377 milijonov evrov, kar pomeni, da bi nastala luknja, velika okoli 150 milijonov evrov.

Zdravstveni minister Aleš Šabeder je že večkrat poudaril, da mora biti odločitev v zvezi s tem strokovna in da je zato ni mogoče sprejeti v enem mesecu. Foto: STA

Med drugim predlog Levice vključuje samo delovno aktivno populacijo, medtem ko plačevanje premij za dopolnilno zdravstveno zavarovanje zajema širšo populacijo. Tako se po predlogu povečuje odvisnost virov za zdravstveno varstvo od vplačil delovno aktivnega prebivalstva.

Je Šarec že obupal?

V Levici želijo, da zakonski predlog do konca meseca s koalicijo uskladijo in vložijo v parlamentarni postopek, s tem pogojujejo tudi podporo proračunu za prihodnji dve leti. Ministrstvo za zdravje medtem želi to vprašanje urediti v sklopu zakona, ki bi ga vlada obravnavala junija prihodnje leto. Čeprav se v koaliciji strinjajo s prenosom dopolnilnega zavarovanja v obvezno, je zdravstveni minister Aleš Šabeder večkrat poudaril, da mora biti odločitev v zvezi s tem strokovna in je zato ni mogoče sprejeti v enem mesecu.

Premier Marjan Šarec je sicer v četrtkovem pogovoru za Radio Slovenija priznal, da bo reforma zdravstvenega zavarovanja za manjšinsko vlado težka naloga. "Če prejšnje vlade, ki so bile močno večinske, niso izpeljale ničesar, potem je logično, da mi še težje kaj izpeljemo," je dejal Šarec.

