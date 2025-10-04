V Levici v sodelovanju z Vesno napovedujejo "prebojno listo" na volitvah

Koordinatorica Levice Asta Vrečko je danes na strankinem kongresu ocenila, da je stranka doslej pokazala, da lahko premika meje možnega. Noben glas za Levico ni bil zapravljen, pač je vedno glas za spremembe na bolje, je prepričana. Zdaj morajo graditi na doseženem, če naj javno ostane javno, pa mora Levica v vladi delati še en mandat, je dejala.

Vrečko se je v nagovoru zbranim na kongresu v ljubljanskih Španskih borcih, kamor segajo tudi začetki stranke, ozrla na doslej prehojeno pot Levice. Na njej so po njeni oceni kljub začetnim napovedim drugih dokazali, da niso muha enodnevnica ali politična anomalija, pač pa glasno ropotajo v slovenskem političnem prostoru in so slaba vest preostale politike.

"Poskušali so nas razdeliti, očrniti in celo prepovedati. A danes stojimo tukaj enotni, izkušeni in močni kot nikoli prej," je zatrdila. Ob tem je poudarila tudi, da njihovo delo kaže, da njihove ideje niso radikalne, kot jim mnogi očitajo. "Je res radikalno zahtevati dostojno življenje ljudi?" je pri tem vprašala.

Dotaknila se je tudi konfliktov po svetu in poudarila, da so si v Levici že od nastanka prizadevali za priznanje Palestine. Ocenila je, da Slovenija danes prvič kaže pokončnost in prevzema vodilno vlogo v zunanji politiki, deluje samostojno in suvereno.

Uresničili konkretne spremembe

Tudi sicer je Levica, ki je v tem mandatu prvič stopila v vlado, dosegla veliko, četudi marsikaj javnosti ostaja nevidno, je ocenila Vrečko. Med dosežke je pri tem aktualna ministrica za kulturo uvrstila gradnjo sistema dolgotrajne oskrbe, gradnjo javnih stanovanj, dvig pokojnin, krepitev delavskih pravic ter delo na področju kulture in medijev. To so po njenih besedah konkretne spremembe, ki morda niso vidne takoj in ne prinašajo toliko političnih točk, prinašajo pa boljše življenje za vse.

Največja bitka v zgodovini človeštva pa bo v prihodnosti bitka za obstoj planeta, je dejala koordinatorica Levice. Ta je po njenih zagotovilih tako rdeča kot zelena stranka, saj se delavske in okolijske politike ne izključujejo, pač pa dopolnjujejo. Tako se Levica pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami povezuje z zunajparlamentarno zeleno stranko Vesna. Prepričani so namreč, da je prihodnost v povezovanju.

Fotogalerija 1 / 3 / 3

"Dokazali smo, da je politika lahko v službi ljudi, ne elit"

Pred začetkom naslednje volilne tekme je Vrečko ocenila še, da je Levica v letih svojega obstoja ostala skupnost. V vlado pa so stopili, ker vedo, da življenja ljudi ne izboljšujejo, če stojijo ob strani.

"Ostali smo, ker je za ljudi bolje, da premaknemo nekaj, kot da ne premaknemo ničesar," je prepričana Vrečko. Zdaj pa morajo graditi na doseženem. "Če bo Levica močna, bo močna tudi socialna država. Če bo Levica močna, bo prihodnost bolj zelena, bolj pravična in bolj človeška," je prepričana njena vodja.

O aktualni politični situaciji je dejala, da ne bodo dovolili, da se na oblast vrnejo "skrajna desnica in njeni sateliti ali v jagenjčke preoblečeni volkovi". "Slovenija mora ostati demokratična socialna država, v kateri je oblast v rokah ljudi, ne kapitala. Država, ki jo vodi vlada, ki ščiti pravice in gradi prihodnost," je dejala. V tej vladi pa mora sodelovati tudi Levica, je še poudarila Vrečko.

Mesec: Prihodnost je v naših rokah

Mesec, ki se bo, kot kaže, po dveh letih znova vrnil v vrh Levice, je ob predstavitvi vizije stranke poudaril, da je temeljno izhodišče vizije, da je prihodnost v njihovih rokah.

Na tem bodo svojo politiko gradili tudi v prihodnje, je napovedal. Hkrati pa je ocenil, da je Levica v zadnjih treh letih dokazala, da lahko najmanjša parlamentarna stranka izpelje največje reforme.

"V zadnjih treh letih smo pokazali, da nismo stranka, kot so nam poskušali očitati prej, ki ne zna sprejeti odgovornosti," je prepričan nekdanji dolgoletni koordinator stranke.

Po njegovih besedah je ključno sporočilo za prihodnost, da bodo iz vseh kriz izšli najmočnejši tisti, ki se bodo znali povezovati.

Četudi to govori tudi desnica, pa se ta po besedah Mesca povezuje, da bi gradila zidove, cilj Levice pa je s povezovanjem graditi mostove.

Mesec je ob prihodu napovedal, da bosta z Vrečko danes predstavila tudi okvir za progam Levice na volitvah in v prihodnosti. Foto: STA

Poslanka Levce Nataša Sukič je pred začetkom kongresa glede predvidenih bodočih vodij dejala, da sta "izjemno komplementarna". "Vsak prinaša nekaj svojega. Asta je izjemno organizirana, izjemno dobro je vodila stranko skozi turbulentne čase. Luka je zelo karizmatičen in vizionarski politik, izjemno dober komunikator. Mislim, da lahko njuna sinergija stranko res dvigne," je povedala. Obenem je ocenila, da so v stranki enotnejši in močnejši kot kadarkoli prej, v koaliciji pa so dokazali, da znajo uresničevati projekte.

O povezovanju z Vesno pa je Sukič dejala, da je povezovanje progresivnih levih sil nuja. Meni, da imata Levica in Vesna ogromno skupnega, saj ima Levica zelene politike v programu že ves čas, Vesna pa ima v svoj program vgrajene socialno naravnane politike.

Sopredsednica Vesne Urša Zgojznik pa je povedala, da danes potrjujejo sporazum sodelovanja med strankama. Pri Levici to potrjuje kongres, pri Vesni pa svet stranke, kar bodo storili v prihodnjih dveh tednih.

V Levici v sodelovanju z Vesno napovedujejo "prebojno listo" na volitvah

Levica in Vesna kandidatno listo že pripravljata, ta bo prebojna in močna, sta v sklepnem delu kongresa Levice napovedala najverjetnejša bodoča sokoordinatorja Asta Vrečko in Luka Mesec. Na volitvah ciljajo na vsaj podvojitev sedanjih štirih poslanskih mest, prihodnjo vladno koalicijo vidijo v podobni sestavi kot aktualno, a z močnejšo Levico.

Na kongresu, kjer se bo po ocenah stranke zbralo približno 200 njihovih članov, je pričakovati tudi predstavnike Vesne, kot tudi predstavnike obeh koalicijskih partneric in nekaj tujih gostov. Foto: STA

Želijo si tudi novih obrazov

Obljubljajo močno listo, po besedah Mesca si na njej želijo tudi nekaj novih obrazov. Načrtujejo, da bodo listo sestavili in predstavili do konca leta. Obe stranki imata po navedbah Vrečko kar nekaj lokalnih odborov, zato sestavljanje liste poteka "organsko". "Na programskem vidiku nimamo razkorakov. Verjamem, da bo čisto vsak kandidat, ki bo na koncu kandidiral za skupno listo, zastopal stališča obeh strank in tudi zastopal našo vizijo za prihodnost," je dejala.

To vizijo so v Levici danes že predstavili, v naslednjih mesecih pa bo na programu delala posebna ekipa, v kateri bodo sodelovali tudi državni sekretarji z ministrstev v kvoti Levice, je navedel Mesec.

Na volitve pa se po njegovih besedah podajajo s ciljem okrepiti rezultat. "Zdaj imamo štiri poslance v državnem zboru, naš cilj je to število vsaj podvojiti, zato da dobimo tudi temu ustrezno težo v parlamentu in v vladi," je napovedal.

V koaliciji bi si želeli več teže

O bodoči vladni koaliciji pa je dejal, da bodo sicer o tem lahko govorili šele po volitvah, sami pa si želijo koalicijo, podobno današnji, a z večjo težo Levice. Potencialni partnerji pa so lahko tisti, ki spadajo na "levo sredino, sredino", zagotovo pa ne polarizirajoči, skrajni in desni pol, kot tudi ne tisti, ki teptajo človekove pravice in svoboščine, je navedla Vrečko.

Na današnjem volilnem kongresu Levice so sicer začeli tudi volitve članov v strankine organe, med njimi 25 članov sveta stranke. Volitve bodo potekale elektronsko in bodo trajale sedem dni. Do tedaj članstvo tudi uradno še potrjuje sodelovanje z Vesno.

Po zaključenih volilnih postopkih se bo na ustanovni seji sestala nova sestava sveta stranke, ki ga ob voljenih članih sestavlja še do največ 24 delegatov pokrajinskih odborov. Takrat bodo odprli evidentiranje kandidatk in kandidatov za izvršni odbor ter za sokoordinatorja, namestnika sokoordinatorjev in generalnega sekretarja stranke, ki pa so po funkciji tudi člani izvršnega odbora.

Svet stranke bo izbrane za omenjene funkcije imenoval na posebni seji. Za sokoordinatorja se lahko po statutu poteguje vsak član stranke. To namero sta že izrazila aktualna vodja stranke Vrečko ter njen predhodnik na tem mestu Mesec.

O odločitvi stranke za dvočlansko vodstvo je Vrečko danes še pojasnila, da Levica že ima kolektivno vodstvo, zato tudi imajo koordinatorja stranke. Spomnila je tudi, da so kot koalicija, tedaj še kot Združena levica, prvič prestopili parlamentarni prag. "Za nas je kolektivno vodstvo temelj naše notranje demokracije," je sklenila.

Mesec pa je ocenil še, da je v primerjavi z obdobjem notranjih sporov, ki stranko demotivirajo, danes atmosfera v stranki odlična in ustvarja pripravljenost za delo.