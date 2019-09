Brecelj o razmerah v zdravstvu: Zdravstveno nego so spravili v nezakonito stanje

"Če minister in vlada tega ne bodo ustavili, potem ne dvomim, da so sposobni v bolnišnicah ustvariti še večji kaos," opozarja onkolog Erik Brecelj.

Srednje medicinske sestre z dolgoletnimi izkušnjami si zaslužijo višje plače, so nenadomestljive, opravljajo zelo pomembno delo z bolniki, ob tem pa se spopadajo z nespoštovanjem, ki so ga deležne od diplomiranih medicinskih sester, dogajanje v zdravstvu komentira onkolog Erik Brecelj. Zdaj že razvpiti dokument o kompetencah v zdravstveni negi po njegovih besedah v slovenskem zdravstvu povzroča dodaten kaos, v ozadju pa so, tako Brecelj, osebni interesi po zaslužku: "Če minister in vlada tega ne bodo ustavili, potem ne dvomim o tem, da so sposobni v bolnišnicah ustvariti še večji kaos."

Spomnimo, dokument o poklicnih aktivnostih in kompetencah v zdravstveni negi je potegnil lončnico med opravili diplomiranih in srednjih medicinskih sester. Slednje opozarjajo, da po novem ne smejo več opravljati dela, ki so ga pred tem nemoteno opravljale tudi deset let ali več, na primer odstranjevati šivov in menjavati infuzijskih tekočin. Medtem ko so približno 1.400 priznali kompetence diplomiranih medicinskih sester, številne srednje medicinske sestre za to ne izpolnjujejo pogojev.

"V ozadju tega dokumenta je ideja, da se prisili srednje medicinske sestre, da gredo študirat na višje zdravstvene šole in fakultete, tam pa plačujejo krepko previsoke šolnine. Med damami, ki jim organizirajo izobraževanja, ima marsikatera status samostojne podjetnice za organizacijo izobraževanj in strokovnih prireditev. V ozadju je denar. Zelo jih skrbi, da je sester premalo, da so izgorele in premalo plačane, čisto nič pa jih ne skrbi, da istim sestram zaračunajo strahotno visoke šolnine," meni onkolog Erik Brecelj.

Zaradi visokih šolnin izobraževanje postane projekt vse družine, potem ko srednje medicinske sestre ob delu diplomirajo, pa po njegovih besedah večinoma še naprej opravljajo enako delo, ki so ga opravljale pred koncem študija. "Ta dokument je samo odraz popolnega kaosa, ki je v slovenskem zdravstvu nastal pod stranko SMC. Če minister (minister za Aleš Šabeder, op. a.) in vlada tega ne bodo ustavili, potem ne dvomim o tem, da so sposobni v bolnišnicah ustvariti še večji kaos," opozarja Brecelj.

"So stroka diplomirane medicinske sestre, ki se že več let niso dotaknile bolnika?"

Dodaten kaos bodo, če jih bodo uvedli tako, kot so si jih zamislili, po njegovem mnenju prinesli standardi in normativi: "Tisti, ki trdi, da je zdravnikov in sester premalo, naj to dokaže z analizo obremenjenosti na delovnem mestu, ne pa z ocenami na pamet, da na primer potrebujemo še pet tisoč zdravnikov in deset tisoč medicinskih sester. Res bi se vprašal, kdo lahko to plača. To je iskanje osebnih koristi v sistemu, v tem primeru fakultet in višjih šol za zdravstveno nego, ki silijo sestre, da tam študirajo. Pomemben je samo papir, nihče pa ne spoštuje znanja, ki ga imajo srednje medicinske sestre."

"So stroka diplomirane medicinske sestre, ki se že več let niso dotaknile bolnika? To ni nobena stroka," poudarja priznani kirurg in onkolog Erik Brecelj.

Ob tem se Brecelj sprašuje, ali so diplomirane medicinske sestre, ki se že več let niso dotaknile bolnikov, res stroka? "To ni nobena stroka. Te medicinske sestre so spravile zdravstveno nego stran od zdravnikov, ko so jo dale pod finančnega direktorja. To ni več stroka, to je finančna služba in to je nezakonito. Stroko so že zdavnaj umaknili in spravili zdravstveno nego v nezakonito stanje. Minister mora to ustaviti, ker je to že popolna norost, bolnik pa je tu nepotrebno zlo."

Nov razkol med srednjimi in diplomiranimi medicinskimi sestrami

Da je dokument o kompetencah še okrepil razkol med srednjimi in diplomiranimi medicinskimi sestrami, priznavajo tudi v sindikatih. "Najslabše za zaposlene v zdravstvenih zavodih in za naše člane je, da se zdaj ukvarjajo s temi primerjavami. Vsi zdravstveni delavci, tako zdravniki kot medicinske sestre in ves preostali kader, morajo delati v timu in se ne smejo pretirano primerjati med seboj," je pojasnila predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič.

V koordinaciji zdravniških organizacij od zdravstvenega ministra Aleša Šabedra pričakujejo odpravo pravilnika o kompetencah v zdravstveni negi. Zdravniki napovedujejo, da bodo v nasprotnem primeru zahtevali njegov odstop. Foto: STA

Razmere v zdravstvenih zavodih se v zadnjih dneh po njenih besedah niso umirile, odzivi v medijih pa so med zaposlenimi povzročili veliko slabe volje: "Ta dokument je dejansko podlaga za nove pogodbe o zaposlitvi za tiste srednje medicinske sestre, ki so jim priznali kompetence diplomiranih medicinskih sester, torej za novo pogodbo o zaposlitvi, ne pa nujno tudi za ločevanje vseh drugih, ki se jim pogodba o zaposlitvi ni spremenila."

Ko gre za iskanje rešitev za srednje medicinske sestre, ki jim niso priznali kompetenc, ki so jih pridobile z delom, Ilešič Čujovičeva razlaga, da ne vidi pravne podlage za to, da bi, če bodo še naprej opravljale isto delo, lahko kršile zakon. "Eno je plačilo za delo, to, kar zaposleni lahko delajo, pa posebej piše v vsaki pogodbi o zaposlitvi. Vodstva zavodov imajo tako precej manevrskega prostora, da določijo, kaj njihov kader lahko dela, seveda pa usmeritve stroke ter standardi in normativi pri tem niso nepomembni."

Skrb za varnost bolnikov je odveč

Po njenih besedah so v zdravstvenih zavodih delo organizirali tako, da se nadaljuje nemoteno, kar zadeva zagotovitev varnosti bolnikov, pa so vodstva zavodov to rešila zadovoljivo: "V pogovorih o standardih in normativih, ki zdaj potekajo na ministrstvu za zdravje, sicer razrešujemo tudi to, kaj je standard storitve, kaj je treba opraviti in koliko katerega kadra mora to opraviti. To vprašanje je še odprto. Razen pri zdravnikih standardi in normativi v zdravstveni dejavnosti ne obstajajo."

Na vprašanje, kako v sindikatu gledajo na poziv zdravniških organizacij, naj ministrstvo za zdravje odpravi dokument o poklicnih aktivnostih in kompetencah v zdravstveni negi, sicer bodo zahtevali odstop zdravstvenega ministra Šabedra, Ilešič Čujovičeva odgovarja, da odprava dokumenta, ki je podlaga za prej omenjene premestitve srednjih medicinskih sester, po njenem mnenju ni mogoča, se pa v pogovorih o standardih in normativih pogovarjajo, kako naprej. Čas za sprejem teh imajo do 30. septembra.