Zaradi novih pravil bolnišnicam grozi kolaps sistema #video

Po večini slovenskih bolnišnic že tretji dan po uvedbi sprememb vlada izredno stanje. Gre za nedopustno degradacijo, so prepričane srednje medicinske sestre, ki jim po novem ne zaupajo niti injekcij. Tudi zdravniki menijo, da gre za nepremišljene poteze ministra za zdravje Aleša Šabedra. Nova pravila zaposleni že zavestno kršijo, sicer bi bolniki ostali brez osnovne oskrbe.

"Jaz osebno trpim, moje sodelavke pa trpijo še bolj"

Anja Fikon je že 13 let srednja medicinska sestra. Anja Fikon je že 13 let srednja medicinska sestra. Zadnjih osem let dela na intenzivnem oddelku, kjer je vse do nedelje opravljala tudi delo diplomiranih sester.

"Zdaj tega kar naenkrat ne smem. Jaz osebno trpim, moje sodelavke trpijo še bolj, ker so še bolj obremenjene. Ne smeš jim pomagati. V nočni službi je obup," je rekla in dodala, da se počuti ponižano. Ker upoštevamo zakon, imamo zvezane roke, pacienti pa trpijo, razlaga. "Ena sestra ne more obdelati sedem pacientov, to fizično ne gre," je sklenila.

Včasih je to delo opravljalo sedem ljudi, danes ga lahko le dva

V šempetrski bolnišnici so prerazporedili 15 odstotkov srednjih medicinskih sester. Že tako preobremenjene diplomirane medicinske sestre pa so se znašle še v večji stiski. "Prej je bilo tu okoli šest, sedem sester, diplomiranih in srednjih. Po tem novem sistemu pa sva samo dve diplomirani, ki imava pristojnost tukaj delati," je povedala Arifa Halilović, diplomirana medicinska sestra.

Čez noč nekaterih del ne smejo več opravljati

Srednje medicinske sestre, ki so doslej lahko pobirale šive, delile zdravila in dajale injekcije, tega ne smejo več početi. Prav tako niso več pristojne za preveze kroničnih ran, uvajanje urinskih katetrov pri ženskah, jemanje krvi, snemanja zapisa EKG, je naštela Monika Kalin Vodopivec, pomočnica direktorja za zdravstveno nego v SB dr. Franca Derganca.

Izkušeno in zanesljivo osebje je čez noč postalo nekvalificirano, se je jezila zdravnica Diana Bizjak, ki je skrivala razočaran obraz, a hkrati odločno zavzela stališče. "Predvsem so to sestre, ki so učile vse pozneje sprejete diplomirane. V nekem trenutku ne smejo narediti ničesar več. To mi razumemo in doživljamo kot krivico in neumnost," je dejala.

S spremembo zakonodaje so namreč kompetence diplomiranih sester priznali le tistim tehnikom zdravstvene nege in srednjim medicinskim sestram, ki so vsaj 12 let vsaj polovico delovnega časa opravljali delo diplomiranih. Drugim ne. Delo pa mora biti opravljeno.