Urgentni center Trbovlje zaradi težav s kadri zapirajo

Trboveljski urgentni center se po odhodu sodelavcev Zdravstvenega doma (ZD) Trbovlje julija lani z delovišča urgentnega centra sooča s hudimi težavami v delovanju. Center ne more več delovati na zakonsko predpisan način in bo od srede zaprt, če se sodelavci ne bodo vrnili, so danes sporočili iz trboveljske bolnišnice.

Kot so pojasnili v sporočilu trboveljske bolnišnice, so bili odgovorni v zvezi s tem že večkrat opozorjeni, vendar se vrnitev sodelavcev ZD na delovišče urgentnega centra, za kar so sicer plačani, ni zgodila.

Strokovni svet trboveljske bolnišnice je zato sprejel sklep, da od srede urgentni center zapre vrata, zdravstveni delavci in sodelavci pa bodo svoje delo opravljali v okviru drugih oddelkov in enot, v katerih se izvaja dejavnost trboveljske bolnišnice.

Odločitev bo veljala, dokler se delovanje enote za hitre preglede, za katero je odgovoren ZD Trbovlje, ne prenese nazaj v prostore urgentnega centra.

Še bolj bosta obremenjeni urgenci v Ljubljani in Celju

Navedbe predstavnikov ZD Trbovlje, da ni dovolj človeških resursov, je vodstvo trboveljske bolnišnice označilo za neutemeljeno, saj da se je število dežurnih ekip na primarni ravni v zadnjih desetih letih povečalo.

"Zavedamo se, da bodo s tem pomembno dodatno obremenili urgentna centra Ljubljana in Celje. Vendar so vsa naša prizadevanja za strokovno varno in bolj organizirano delo, ki bi zmanjšala tudi kadrovsko obremenitev sosednjih zdravstvenih domov, predvsem pa poskrbela za ustrezno obravnavo bolnikov na ravni urgentne medicine Zasavja, bila neuspešna. Kljub zavedanju odgovornih, da trboveljski urgentni center deluje v nasprotju s pravnimi akti in na moralni pogon zaposlenih, rešitev ni bila dosežena," so še zapisali v trboveljski bolnišnici.

Izpostavili so, da od 1. julija lani enota za hitre preglede v urgentnem centru bolnišnice Trbovlje, ki bi jo moral zagotavljati ZD Trbovlje, ne deluje več, saj da je ta enota samovoljno zapustila prostore urgence in odšla delo opravljat na lokacijo ZD Trbovlje.

V to enoto po navedbah trboveljske bolnišnice pride 70 odstotkov bolnikov, ki potrebujejo hitro obravnavo. Ker nimajo zadostnega kadra, bi morali te bolnike zavračati in jih pošiljati v zasavske zdravstvene domove.

V bolnišnici so opozorili, da bolniki, ki bi jih moral oskrbeti ZD Trbovlje, obremenjujejo sekundarno raven, torej sistem bolnišnice, ki je že sicer kadrovsko podhranjen. ZD Trbovlje pa za te bolnike dobi tudi sredstva in ima na voljo kader za ustrezno obravnavo, so zatrdili v bolnišnici.

Dodali so, da so njihovi zdravstveni delavci eno leto izkazovali lojalnost naprej bolnikom in tudi državi kot ustanovitelju, zdaj pa teh obremenitev ne zmorejo več. Posledično so se soočili tudi z dvema odhodoma specializantov iz bolnišnice, vzrok za odhod pa je vidijo v povečanem obsegu dela in daljšanju delovnega časa.