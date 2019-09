Neživljenjska pravila o delu medicinskih sester bodo popravili #video

Nova pravila o delu medicinskih sester, ki so poskrbela za razburjenje v slovenskih bolnišnicah in po katerih srednjim medicinskim sestram ne bi zaupali niti injekcij niti odstranjevanja šivov, bodo popravili. Tako je sinoči napovedal minister za zdravje Aleš Šabeder.

Najkasneje v dveh mesecih bodo po pregledu realnega stanja na terenu del nalog vrnili srednjim medicinskim sestram, tudi če so delo opravljale manj kot 12 let. Medtem ko je minister priznal, do so se z novimi pravili nepremišljeno zaleteli, pa iz bolnišnic na redakcijo Planeta prihajajo pisma, da se je v času njihovega poročanja na medicinske sestre celo pritiskalo, naj v medijih prikažejo drugačno sliko od resnične, češ da sistem deluje.

Na ministrstvu za zdravje so naredili korak nazaj

Foto: Getty Images Dokument bodo znova pregledali, tokrat skupaj s skupino medicinskih sester, ki delajo na terenu, in popravili pomanjkljivosti, ki ne odražajo realnega stanja v bolnišnicah. Kot je pojasnil minister Šabeder, bo dokument treba preoblikovati, dopolniti in smiselno popraviti tiste stvari, za katere se ve, da niso v redu – kot so med drugim EKG, previjanje kroničnih ran, odstranjevanje šivov in zamenjava infuzij.

O tem, ali ga je zbornica za zdravstveno in babiško nego speljala v napačno smer, pa minister pravi, da verjame vrhu stroke, a hkrati dodaja: "Opažamo, da stroka zdaj ni enotna, da je dokument optimalen. Zagotovo pa dokument kompetenc ureja stanje na področju zdravstvene nege," je dejal.

V to so trdno prepričani tudi v zbornici

Dokument je pripravljalo 30 najvišjih strokovnjakov, ki so upoštevali tudi evropske standarde. Kot je za oddajo Planet 18 dejala Anita Prelec, izvršna direktorica Zbornice – Zveze, je bil njihov edini argument pri oblikovanju dokumenta stroka in pacient.

Foto: Matej Leskovšek "Delamo v dobro pacientov in kot regulatorno telo ter strokovno združenje ne bomo dovolili, da se bi se katerakoli druga poklicna skupina vmešavala v naše strokovne dokumente," je pojasnila in hkrati dodala, da pritisk na koordinacije zdravniških organizacij razumejo kot pritisk na avtonomno stroko zdravstvene nege znotraj slovenskega zdravstvenega sistema.

Napovedane spremembe dokumenta, ki je po mnenju zdravnikov grobo posegel v organizacijo dela, pa so danes že naletele na pozitivne odzive. "Če je minister napovedal dodatne pogovore in korekcije, lahko tovrsten korak samo pozdravljam," je povedal Radko Komadina, član Koordinacije zdravniških organizacij. Njegovemu mnenju pa se ne pridružuje glavni žvižgač Kliničnega Centra Erik Brecelj.

"Cel kup bedarij so sprejeli, ki bi jih moral minister umakniti. Ob vseh težavah, ki jih imamo, res ne potrebujemo še ljudi, ki ne delajo z bolniki, obnašajo pa se, kot da so vrhunski. Kaos v zdravstvu je že prevelik," je povedal Brecelj. Po besedah ministra lahko spremembe pričakujemo najkasneje v dveh mesecih.