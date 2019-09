10 milijonov evrov se je iz farmacije prelilo v zdravstvo. Kdo ga je dobil največ? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skoraj 10 milijonov neto se je lani iz farmacije prelilo v zdravstvo. Uradno zato, ker javno zdravstvo samo pač nima denarja za razvoj in raziskave.

Tri četrtine zdravnikov ni privolilo v objavo teh podatkov. Največ je farmacija nakazala podjetjem kardiologa Marka Gričarja in sicer 122 tisoč evrov. Gričar je znan predvsem kot dolgoletni zdravnik gradbenega barona Ivana Zidarja, pa tudi iz afere z žilnimi opornicami. Na lestvici zdravnikov, ki največ poslujejo s farmacevti, so kar trije, ki so imeli zaradi opornic hišne preiskave.

"Takšno nakazilo je seveda z očmi komisije vprašljivo"

Zdravniki se branijo, šlo je za izobraževanja. A na KPK so jasni, tudi plačilo stroškov zdravniškega kongresa je lahko sporno, so poročali v oddaji Planet 18.

"Takšno nakazilo je seveda z očmi komisije vprašljivo, da ne rečem obremenjeno s koruptivnimi tveganji," meni Boris Štefanec, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije.Težava pa je po njihovem v tem, da je nakazilo vedno namenjeno enim in istim zdravnikom.

"Na podlagi teh donacij farmacije kliničnemu centru bo šlo v novembru 60 zdravnikov na ameriški revmatološki kongres. Drugače se tega kongresa nihče ne bi mogel udeležiti," pojasnjuje Matija Tomšič, predstojnik kliničnega oddelka za revmatologijo.

Računsko sodišče: Takšna izobraževanja niso nujno potrebna

Takšna izobraževanja, kot si jih želijo zdravniki, niso nujno vedno potrebna, pa so prepričani na računskem sodišču.

"Takšne oblike, kot si jih oni želijo, niso tiste, ki bi jih moral zagovarjati javni sektor," je prepričan Tomaž Vesel, predsednik Računskega sodišča.

Tomšič je lani prejel 25 tisoč evrov, njegovo Društvo za razvoj revmatologije 91 tisoč evrov. S tem denarjem so kupili naprave, ki jih nujno potrebujejo za delo.

"Malo poglejte kakšna je naša bolnica"

"Brez te opreme, pa na žalost ne bi šlo. Malo poglejte kakšna je naša bolnica. 50 let je stara, popolnoma zanemarjena," pojasnjuje Tomšič.

Foto: Ana Kovač

"Če morajo zdravniki ustanavljati društva, zato, da lahko dobijo materiale, da lahko dobijo opremo, potem je nekaj z zdravstvom zelo narobe," komentira Vesel.Sporno bi bilo, če zdravnik zdravilo predpiše, ker ga farmacija za to denarno nagradi. "'To pa so ravnanja, ki enostavno v skladu z našim zakonom niso," dodaja Štefanec, Tomšič pa odgovarja, da imamo zato organe pregona.

Farmacevtski denar je lani prejela tudi zdravnica Sonja Praprotnik. Pred kamere Planeta zaradi dela v svoji ambulanti ni mogla, je pa povedala, da ima dovolj, da se vse zdravnike meče v isti koš.

Nekateri pacienti so jo že danes zaradi objave podatkov grdo gledali, zato naj bi svoj s.p. zaprla.