Smo Slovenci zaradi njih od leta 2011 bolj zdravi?

Referenčne ambulante oziroma ambulante družinske medicine, kjer imajo referenčni del, so od uvedbe leta 2011 pa do konca lanskega leta ZZZS stale že več kot 112 milijonov evrov. Od takrat so opravili že slabih milijon pregledov. "Rezultati preventive v zdravju se pokažejo dolgoročno," opozarja Tonka Poplas Susič, sodelavka v Projektni pisarni referenčne ambulante. Za sistem je zanimanje predvsem v Avstriji in na Madžarskem.

Če ste stari 30 ali več let in ob tem nimate kroničnih težav z zdravjem, potem lahko pričakujete povabilo v ambulanto družinske medicine.

Projektom so začeli leta 2011, takrat še pod imenom referenčna ambulanta, njen glavni namen pa je razbremenitev zdravnikov družinske medicine, ki morajo imeti, kot je pred slabimi tremi leti v pogovoru za Siol.net dejal družinski zdravnik Rok Ravnikar, vrata odprta za vse.

Njihov namen je zgodnje odkrivanje ogroženosti za nastanek kroničnih bolezni

Ob zdravniku, medicinski sestri oziroma tehniku zdravstvene nege je v ambulanti družinske medicine vključena še diplomirana medicinska sestra, ki prevzema, ki za razliko od zdravnika, ki zdravi, opravlja zdravstveno nego in pouči o zdravstveni vzgoji.

Foto: STA "Diplomirana sestra izvaja sistematična preventivna presejanja ciljne populacije za zgodnje odkrivanje dejavnikov tveganja in ogroženosti za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni ter obravnavo kroničnih bolnikov v skladu s protokoli," pojasnjuje Tonka Poplas Susič, (zaposlena v??) Projektni pisarni referenčne ambulante.

Povabilo dobijo vsi

Skrbi, da kdo, ki nima kroničnih težav in je že star 30 let, ob tem pa še ni dobil klica, ni, dodaja.

Namen ambulant družinske medicine je predvsem preventiva in celostna obravnava pacienta, zlasti s kroničnimi obolenji in večjo dostopnost kakovostne preventivne obravnave za vse bolnike.

Od 60 v osmih letih do 880

Osem let po uvedbi referenčnih ambulant jih trenutno deluje 880 (podatki za leto 2018), v zadnjem letu pa so opravili nekaj več kot 226 tisoč pregledov. Številka je razumljivo najvišja do zdaj, saj je bilo vsako leto večje število ambulant.

Rezultati preventive se v zdravju pokažejo dolgoročno

Ali smo Slovenci zaradi ambulant družinske medicine bolj zdravi? Poplas Susičeva odgovarja, da se "rezultati preventive v zdravju pokažejo dolgoročno, zato trenutno konkretnih učinkov še ni mogoče meriti."

"Vsako leto se odkrije veliko pacientov z dejavniki tveganja in tudi novih kroničnih bolnikov, ki so deležni takojšnje obravnave in iz tega razloga je verjetnost nastanka zapletov pri kroničnih boleznih zmanjšana ali vsaj časovno odložena," razlaga.

Kaj so prinesli drugi preventivni programi? V slovenskem zdravstvu deluje več preventivnih programov. Eden bolj prepoznanih je Državni presejalni program za raka dojk (Dora), ki deluje od leta 2008. V tem času so opravili več kot 312 tisoč mamografij in odkrili raka pri 2004 ženskah. Cilj za prihodnjih deset let je zmanjšati smrtnost zaradi tega raka za 30 odstotkov.



Pod okriljem Inštituta za javno zdravje (NIJZ) deluje program Svit s ciljem pravočasno odkriti predrakave spremembe in raka na debelem črevesu in danki. Program deluje od leta 2009, v tem času pa so odkrili več kot 2006 primerov raka in pri 21 tisoč osebah odstranili napredovalni adenom, ki predstavlja večje tveganje za raka.



"Učinki programa so že vidni na populacijski ravni, saj register raka od leta 2011 beleži upad novih primerov raka," je marca, ki je mednarodni mesec boja proti raku debelega črevesa in danke, poudarila vodja Svita Dominika Novak Mlakar.



Preostali preventivni programi: preventivni programi v nosečnosti in ob porodu, preventivni programi za novorojenčke, dojenčke in predšolske otroke, preventivni programi za šolarje, dijake in študentke, preventivni program preprečevanja in obvladovanja kroničnih bolezni za odrasle, presajanje za raka materničnega vratu (Zora).

Od začetka do lani 112,5 milijona evrov

Letno dodatek za standardno referenčno ambulanto v okviru ambulante družinske medicine znaša slabih 39 tisoč evrov. Od začetka projekta pa do konca lanskega leta je ZZZS skupno za ambulante družinske medicine namenila 112,5 milijona evrov.

Kaj obsega preventivni pregled? - Pogovor o vaših življenjskih navadah, povezanih z zdravjem,

- meritve krvnega tlaka, telesne višine, teže in obsega pasu,

- laboratorijske meritve ter

- kratko svetovanje o spreminjanju nezdravih življenjskih navad in krepitvi duševnega zdravja.

Referenčni del ni obveza, toda ...

Foto: Bor Slana Želja ministrstva za zdravje je bila ob uvedbi leta 2011, da bi vse ambulante družinske medicine imele tudi referenčni del, vendar to ni obveza.

Je pa na drugi strani obveza, da se pacienti, tudi če ekipa ni okrepljena z diplomirano sestro, obravnavajo z istimi koncepti kot v referenčni ambulanti. Kritike so letele predvsem na število posvetovanj, ki jih v štirih urah opravi diplomirana sestra. V tem času se opravita dve storitvi in pol.

Zanimanje v Avstriji in na Madžarskem

Ideja o referenčnih ambulantah je v Evropi posebnost, saj takšne ureditve, ki sicer ni poceni, za zdaj nimajo nikjer. Vsaka država ima nekoliko drugačen zdravstveni sistem in iščejo svoj način za preventivno obravnavo bolnikov.

Za način dela, kot poteka v Sloveniji, se po besedah Poplas Susičeve zanimajo v Avstriji in na Madžarskem.

"Načeloma je predstavitev načina dela, kot ga je z ambulantami družinske medicine razvila Slovenija, povsod v tujini, kjer predstavljamo, izjemno pozitivno sprejeta," zaključuje Poplas Susičeva.