Mestna občina Celje danes začenja preventivno deratizacijo javnega kanalizacijskega omrežja, s katero želi zmanjšati nevarnost širjenja nalezljivih bolezni, ki jih lahko prenašajo glodavci. Upravnike stavb in lastnike objektov pozivajo, da tudi sami zagotovijo deratizacijo kanalizacijskih priključkov in sprejmejo ustrezne preventivne ukrepe.

Kot so danes sporočili z občine, ki redno preventivno deratizacijo izvaja spomladi in jeseni, bodo deratizirali celotno kanalizacijsko omrežje v skupni dolžini 247 kilometrov. Dela bo izvedlo podjetje Romit v sodelovanju s podjetjem Vodovod-kanalizacija.

Na občini upravnike stavb in lastnike objektov pozivajo, naj za deratizacijo poskrbijo tudi sami. "Za urejeno in zdravo bivalno okolje lahko namreč največ naredimo sami. Pomembno je, da je interno kanalizacijsko omrežje ustrezno izvedeno in po potrebi sanirano, da glodavcem preprečimo dostop," so zapisali.

Presežkov hrane nikar ne odlagajte v stranišče

Okolico objektov je treba po njihovih besedah redno čistiti, na prostem ne puščati hrane, vode ali odvečnega materiala, prav tako ni priporočeno hraniti prostoživečih živali, kot so denimo golobi. Posode za zbiranje odpadkov morajo biti pravilno zatesnjene, presežkov hrane pa se nikakor ne sme odlagati v straniščne školjke, so dodali.

Kot so spomnili, morajo upravniki stavb oziroma lastniki objektov ob pojavu glodavcev poskrbeti za dodatno deratizacijo z uporabo mehkih oziroma parafinskih vab ob upoštevanju priporočil Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.