V središču Pirana podgane #video

Na Okolju Piran so potrdili, da so v resnici zaznali povečanje populacije glodavcev, o čemer so jih obvestili domačini. "Šlo je predvsem za staro mestno jedro Pirana, lokacije v bližini ekoloških otokov in blizu zapuščenih stavb. Temu primerno smo tudi ukrepali," je povedala Jana Pines iz Okolja Piran.

V Piranu so izvedli deratizacijo, ta se je že končala.

Podgane so sicer povsod, kjer je hrana. Posebnost Pirana pa je tudi, da občani odpadke odlagajo v vrečah, ne v posodah. "In če prebivalci ne upoštevajo urnika odlaganja odpadkov, se lahko podgane hitreje zaredijo," so še pojasnili na Okolju Piran.

Občani sami zoper razvoj glodavcev lahko ukrepajo s preventivnim ravnanjem. In sicer tako, da ne zlivajo odpadne hrane v straniščne školjke in kanalizacijo, da odlagajo odpadke v zabojnike oziroma ob urah, ki so za to predpisane.

Predvsem pa naj poskrbijo tudi za splošno higieno svojih prostorov. V Piranu sicer vsaj dvakrat na leto izvajajo deratizacijo glodavcev na javnih površinah, je pa ta ukrep še bistveno bolj učinkovit, če v istem času deratizacijo zasebnih prostorov izvedejo prebivalci sami.