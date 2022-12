Žarišče podgan v središču prestolnice: previdno, kmalu deratizacija

Zaradi pojava podgan v Miklošičevem parku bodo ob drevesa, kjer so se zaredile, namestili deratizacijske vabe. Kot so sporočili z Mestne občine Ljubljana, bo izvajanje ukrepov potekalo približno dva tedna, v tem času bodo območje vidno označeno z ograjo in opozorili.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano bo na območju dveh kavkaških krilatih oreškarjev ob Miklošičevem spomeniku namestil vabe proti podganam v obliki parafinskih blokov. Deratizacijo bo JP Voka Snaga izvedla tudi na tamkajšnjem podzemnem kanalizacijskem omrežju.

Izvajanje teh ukrepov bo potekalo približno dva tedna. Mimoidočim in predvsem lastnikom oziroma sprehajalcem psov na MOL svetujejo, naj bodo v tem času posebej pozorni na to, da se njihovi hišni ljubljenčki območju ne približujejo.

Kot so še zapisali na občini, so v letošnjem letu prejeli več pritožb in pobud za ukrepanje proti podganam zlasti na omenjenem območju. Na podlagi prejetih obvestil so tam letos deratizacijo že izvedli, prav tako pa tudi v širši okolici.

Ob tem na občini prebivalce Ljubljane opozarjajo, da naj hrane ne mečejo na tla ali v odtoke in ob tem zagotavljajo, da na območju Miklošičevega parka praznjenje košev za odpadke in potopnih zbiralnic poteka vsakodnevno, "poleg tega ima JP Voka Snaga dežurno ekipo, ki vsak dan, tudi ob koncu tedna, čisti nepravilno odložene odpadke, da ti ne ležijo okoli zbiralnic in privabljajo živali.

"Pri praznjenju oziroma čiščenju okoli podzemnih zbiralnic do zdaj še nismo zabeležili primera, kjer bi bilo opaženo večje število glodavcev oziroma zadrževanje teh pri potopnih zbiralnicah," še pojasnjujejo na MOL.

Redna deratizacija kanalizacijskega sistema v MOL

JP Voka Snaga dvakrat letno redno izvaja deratizacijo kanalizacijskega sistema v MOL, poleg tega se jo izvaja v osnovnih šolah in v vrtcih, in sicer v skladu z zdravstveno-higienskimi predpisi. V upravnih zgradbah, katerih lastnica je Mestna občina Ljubljana, se opravlja deratizacija najmanj enkrat letno oziroma po potrebi.