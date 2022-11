Podgane policistom pojedle 200 kilogramov zaplenjene konoplje

Indijska policija trdi, da so 200 kilogramov konoplje, ki so jo zasegli preprodajalcem in hranili v prostorih policijske postaje, uničile podgane. "Podgane so nam pojedle 200 kilogramov konoplje, ki smo jo zaplenili. So majhne živali in se nas ne bojijo. Zaseženo konopljo je zato težko zaščititi pred njimi," so dejali na sodišču po tem, ko so ostali brez dokaznega materiala.