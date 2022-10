Bogat zaseg bovških policistov

Najdene sadike so visoke od 1,5 do dva metra.

Najdene sadike so visoke od 1,5 do dva metra. Foto: PU Nova Gorica

Bovški policisti so v enem od naselji v Občini Kobarid opravili hišno preiskavo in zasegli pet sadik rastlin, visokih do dva metra. Sumijo, da gre za konopljo.

Zasežene rastline so policisti poslali v nadaljnjo analizo in če bo ta potrdila, da gre za prepovedano drogo, bodo zoper osebo uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve določil Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, so še sporočili s Policijske postaje Nova Gorica.