29-letnik je imel prirejen prostor za gojenje konoplje #foto

Domžalski policisti so v torek na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravili hišno preiskavo pri 29-letniku in našli posebej prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje, več kot 250 svežih rastlin konoplje, okoli 50 gramov posušene rastline konoplje in še ukradeno kolo.