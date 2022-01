V povezavi z najdbo kokaina v Črni gori aretirali špediterja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaposleni podjetja Voli so v sodelovanju s črnogorsko policijo v luki Bar odkrili okoli 500 kilogramov kokaina, so ta teden poročali tamkajšnji mediji.

Zaposleni podjetja Voli so v sodelovanju s črnogorsko policijo v luki Bar odkrili okoli 500 kilogramov kokaina, so ta teden poročali tamkajšnji mediji. Foto: Reuters

Črnogorska policija je aretirala špediterja zaradi suma članstva v hudodelski družbi, ki je tihotapila kokain v pošiljkah banan. Posebni tožilec Miroslav Turković je na novinarski konferenci sporočil, da policija dela na razkritju še nekaj oseb iz Črne gore, ki so bile domnevno vpletene v tihotapljenje najdene droge v luki Bar.

Tožilstvo je po besedah Turkovića zbralo dokaze, ki kažejo, da je omenjeni špediter imel nalogo manipulirati z zabojniki z bananami, v katerih je bil kokain. Dostavo zabojnikov je določal tako, da carina ne bi zasegla zabojnikov.

Ustanovljena hudodelska združba

Policija poleg tega išče še nekaj oseb iz Črne gore, ki so bile domnevno vpletene v tihotapljenje najdene droge. "Gre za osebe, ki so bile v prosti carinski coni v luki zadolžene za prikrivanje zabojnikov z mamili, odstranjevanje mamil iz zabojnikov in njihovo predajanje drugim članom organizacije za nadaljnji prevoz iz carinske cone," je povedal Turković.

Foto: Facebook

Pojasnil je, da je tožilstvo pridobilo podatke, ki kažejo na sum, da je bila lani v Sloveniji, Črni gori in na ozemlju Ekvadorja ustanovljena hudodelska združba, ki je zagrešila vrsto kaznivih dejanj, kot so nedovoljena proizvodnja, posedovanje in prodaja mamil.

Kokain odkrili v Rastoderjevih bananah

Zaposleni podjetja Voli so v sodelovanju s črnogorsko policijo v luki Bar odkrili okoli 500 kilogramov kokaina, so ta teden poročali tamkajšnji mediji. Odkrili so ga v zabojih z bananami Derby, s katerimi trguje podjetje slovenskega poslovneža Izeta Rastoderja.

Rastoder na mednarodnih tržiščih deluje že 30 let, ob tem pa je znamka Derby prisotna na več kot 30 trgih v Evropi in širše. Vodstvo družbe je v dneh pred incidentom carinsko upravo v luki Bar letos že dvakrat preventivno zaprosilo za natančen nadzor vseh pošiljk, pri čemer so ponudili tudi prevzem dodatnih stroškov nadzora.