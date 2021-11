Zasegli so jima 133 sadik konoplje in še dobra dva kilograma te droge #foto

Oba osumljenca sta osumljena storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po členu 186/1 kazenskega zakonika.

Oba osumljenca sta osumljena storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po členu 186/1 kazenskega zakonika. Foto: PP Rače

Policisti Policijske postaje Rače so v ponedeljek na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri dveh osumljencih, starih 28 in 29 let. Našli in zasegli so 133 sadik konoplje, različne pripomočke in še okoli dva kilograma posušenih rastlinskih delcev rjavozelene barve, za katere sumijo, da so delci prepovedane droge konoplje.

Med preiskavo stanovanja 28- in 29-letnega osumljenca so policisti v Mariboru odkrili prostor, velik 190 centimetrov krat 120 centimetrov krat 60 centimetrov, ki je bil prirejen za gojenje prepovedane droge konoplje. V njem so našli in zasegli 133 sadik konoplje, visokih od tri do deset centimetrov.

Foto: PP Rače

Poleg so našli in zasegli pripomočke za gojenje prepovedane droge (ventilatorji, grelec, karbonski filter zraka, vlažilec zraka in LED-luči).

Oba osumljenca bodo policisti kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu. Foto: PP Rače

Policisti so med preiskavo našli in zasegli še približno 200 gramov posušenih rastlinskih delcev rjavozelene barve, za katere sumijo, da so delci prepovedane droge konoplje, digitalno tehtnico in dva mobilna telefona.

Na podlagi odredbe sodišča so nato opravili še hišno preiskavo stanovanjske hiše v Hotinji vasi, ki jo uporabljata osumljenca. Tam so v gospodarskem poslopju odkrili še en, prazen in prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje, v poslopju pa še približno dva kilograma posušenih rastlinskih delcev rjavozelene barve, za katere sumijo, da so delci prepovedane droge konoplje, tehtnico in električni mešalnik.

Foto: PP Rače