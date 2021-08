Zasegli 626 sadik in še posušeno konopljo, glavnega osumljenca še iščejo #foto

Policisti Policijske postaje Kozina so v treh hišnih preiskavah odkrili dva prostora za gojenje prepovedane droge konoplje in zasegli različne pripomočke za gojenje. Zasegli so 626 sadik konoplje in približno 1.770 gramov posušene konoplje in smole. Osumljenca še iščejo.

Policisti Policijske postaje Kozina so 26. 7. 2021 na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Kopru na območju Policijske postaje Koper, Policijske postaje Ilirska Bistrica in Policijske postaje Kozina izvedli tri hišne preiskave v povezavi s preiskovanjem kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog.

V hišnih preiskavah so odkrili dva prostora za gojenje prepovedane droge konoplje in zasegli različne pripomočke za gojenje, kot so žarnice, transformatorji, ventilatorji, vodne črpalke. Zasegli so 626 sadik konoplje ter približno 1.770 gramov posušene konoplje in smole.

Foto: PU Koper

Zoper glavnega osumljenca, 36-letnika iz okolice Kozine, ki ga niso izsledili pri hišnih preiskavah, je za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu KZ-1 Republike Slovenije razpisano iskanje.

Odkrili še tujca, ki ga iščejo hrvaški organi

Pri eni od hišnih preiskav na območju Ilirske Bistrice so odkrili tujca, 57-letnega državljana Srbije, zoper katerega je bil razpisan evropski nalog za prijetje z razpisnico Republike Hrvaške. Privedli so ga k preiskovalnemu sodniku v Kopru, po zaslišanju pa so zanj odredili pripor.

Gre za storilca kaznivih dejanj v preteklosti, prepovedano prehajanje meje ali ozemlja. Zanj so podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu KZ-1 Republike Slovenije.

Policisti preverjajo tudi utemeljene razloge za sum storitve dveh kaznivih dejanj tatvine, in sicer tatvine električne energije, uporabljene za gojenje konoplje. Po zbranih obvestilih bodo na Okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo za 36-letnika iz okolice Kozine.

Kozinski policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje drugih vpletenih, so še sporočili iz Policijske uprave Koper.