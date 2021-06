Ostal je brez vsega: zasegli konopljo, pripomočke in še sadike

Med hišno preiskavo so policisti 48-letniku zasegli prepovedano drogo, sadike in pripomočke za gojenje.

Med hišno preiskavo so policisti 48-letniku zasegli prepovedano drogo, sadike in pripomočke za gojenje. Foto: PU Murska Sobota

Na območju Lendave so minulo sredo na podlagi odredbe sodišča policisti opravili hišno preiskavo pri 48-letnemu lastniku in v hiši našli konopljo in posebej prirejen prostor za gojenje te prepovedane droge.

Policisti Policijske postaje Lendava so minulo sredo skupaj z vodnikom službenega psa iz Enote vodnikov službenih psov Murska Sobota na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo na območju Lendave.

Zasegli posušeno konopljo, pripomočke in tudi sadike

Med preiskavo so našli posebej prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje. Zasegli so posušene rastlinske delce zelenorjave barve, pripomočke za pridelavo in gojenje ter več sadik različnih velikosti, ki so bile pripravljene za gojenje v posebej prirejenem prostoru, so zapisali v sporočilu za javnost.

Kazen še za eno osebo

Po prejetih analizah bo zoper 48-letnika podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu Kazenskega zakonika ter kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja omogočanje uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu po 187. členu Kazenskega zakonika. Zoper drugega, 48-letnega državljana, bodo uvedli hitri postopek pri prekrškovnem organu zaradi kršitve določil Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, ker je imel v posesti prepovedane droge.