Skrivali za 79 kilogramov različnih drog, policija pridržala 17 ljudi #foto

Kriminalisti in policisti policijske uprave Novo mesto so v sodelovanju s kriminalisti in policisti več policijskih uprav in generalne policijske uprave v torek, 18. maja letos, prijeli več osumljencev kriminalne združbe, ki je izvrševala kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog ter kaznivo dejanje pranja denarja.

V začetku leta 2018 so policijsko upravo Novo mesto iz ameriške uprave za boj proti drogam obvestili, da so zaznali posameznike iz Slovenije, ki so se na območju Dominikanske republike dogovarjali za nakup večje količine prepovedane droge kokain.

Z mednarodnim policijskim sodelovanjem z varnostnimi in pravosodnimi organi Srbije, Nemčije, Italije, Združenih držav Amerike in ostalih evropskih držav so potrdili, da gre za organizirane in med seboj povezane posameznike.

Ljubljančan odgovoren za nabavo in organizacijo

Kriminalno združbo je vodil 36-letni Ljubljančan, ki je bil zadolžen za nabavo prepovedane droge, tudi iz Dominikanske republike, in je skrbel za organizacijo delovanja hudodelske združbe. Osumljence je razporejal in prerazporejal na opravljanje določenih nalog, povezanih s hranjenjem in preprodajo prepovedane droge. Prepovedano drogo je tudi sam prodajal svojim zaupnikom. Prav tako je od enega izmed podrejenih prevzemal denar od izkupička od prodaje.

Osumljenci so se ukvarjali s prodajo prepovedanih drog v večjih količinah, prav tako tudi z ulično prodajo in preprodajo. Njihove vloge so bile razdeljene in točno določene.

Eni skrbeli za varnost, drugi pazili na policiste

Tako so na primer eni skrbeli za varnost vodje kriminalne združbe in ga opozarjali na morebitno prisotnost policije v času njegovih sestankov, kjer so se dogovarjali o nabavi in preprodaji prepovedane droge, drugi so skrbeli za skladišče, prenašanje v skladišče, razpakiranje in ponovno pakiranje ter pripravo za nadaljnjo prodajo, tretji so skrbeli za oskrbo kurirjev, ki so prepovedano drogo prenašali na določene lokacije do prodajalcev.

V torek, 18. maja 2021, so policisti in kriminalisti na podlagi odredb okrožnega sodišča v Krškem pri osumljencih opravili 18 hišnih preiskav v stanovanjih, stanovanjskih hišah, osebnih vozilih in garažah.

Skrivali različne droge

Pri hišnih preiskavah so odkrili skladišče, kjer so zasegli nekaj manj kot 79 kg različnih prepovedanih drog, namenjenih oskrbi slovenskega tržišča, in sicer kokaina, heroina, amfetamina, sredstva za mešanje oziroma povečane količine paracetomola, stiskalnic, kalupov in ostale opreme za mešanje in ponovno stiskanje ter pakiranje prepovedanih drog. Pri ostalih hišnih preiskavah so policisti in kriminalisti zasegli še manjše količine prepovedanih drog, prenosne telefone, SIM kartice, razne beležke in denar.

Analize prepovedanih drog še potekajo, na osnovi razpoložljivih podatkov pristojni ocenjujejo, da je vrednost zasežene droge nekaj milijonov evrov.

Skupaj so kriminalisti pridržali 17 osumljencev, slovenskih državljanov, ki so jih ovadili za 16 kaznivih dejanj, povezanih s prepovedano drogo; devet osumljencev so privedli na zaslišanje na okrožno sodišče Krško. Preiskovalni sodnik je za deveterico odredil pripor.