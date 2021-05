V Italiji zasegli 400 kilogramov kokaina, namenjenih na Kosovo

Italijanski cariniki so v sodelovanju s kosovskimi in albanskimi oblastmi zasegli čez 400 kilogramov kokaina iz Južne Amerike, ki naj bi bil namenjen na Kosovo.

Skupno tržno vrednost zasežene droge ocenjujejo na več kot 100 milijonov evrov. Pošiljko so odkrili v pristanišču Gioia Tauro v pokrajini Kalabrija na jugu Italije, so sporočili italijanski cariniki.

Kokain je bil skrit v zabojniku, ki je prišel iz Santosa v Braziliji, v njem pa naj bi bili uradno piščanci, je v izjavi zapisala italijanska finančna policija.

Aretirali so 25 ljudi, sedem obtoženih mednarodne preprodaje drog

Italijanske oblasti so kljub odkritju pustile, da zabojnik nadaljuje svojo pot do cilja − kosovskega mesta Lipljan. Italijanske, albanske in kosovske oblasti so nato v povezavi s to pošiljko aretirale 25 ljudi, sedem pa so jih obtožile mednarodne preprodaje drog.

Italija je znana kot središče nezakonite trgovine z drogami, mafijska organizacija Ndrangheta, ki deluje v Kalabriji, pa nadzoruje večino uvoza kokaina v Evropo.