V kleti je imel preko 130 sadik konoplje in sistem za gojenje #foto

Koprski kriminalisti so po hišni preiskavi pri 29-letniku iz koprske občine zasegli preko 130 sadik konoplje različnih velikosti in še manjšo količino posušene konoplje. V kleti je imel tudi posebej prirejen prostor za gojenje.

Kriminalisti SKP Policijske uprave Koper so v mesecu aprilu prijeli anonimni prijavi, da 29-letnik iz območja koprske občine v kletnih prostorih stanovanjske hiše prideluje večjo število sadik prepovedane droge konoplja.

Kriminalisti so zasegli več kot 130 sadik različnih velikosti. Foto: PU Koper

Kriminalisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da si je 29-letnik v kleti uredil posebej prirejen prostor za gojenje konoplje, na podlagi česar so kriminalisti pridobili odredbo za hišno preiskavo. Na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika so kriminalisti skupaj s policisti Policijske postaje vodnikov službenih psov Koper 7. junija 2021 opravili hišno preiskavo pri osumljenem in v kletnih prostorih stanovanjske hiše dejansko odkrili posebej prirejen prostor za gojenje konoplje, ki je bil opremljen s posebnimi lučmi, namakalnim sistemom in sistemom za kontrolirano prezračevanje in vlaženje prostorov.

V posebej prirejenem prostoru so kriminalisti našli in zasegli skupno 91 sadik konoplje višine od 90 do 120 centimetrov ter 45 sadik konoplje višine od 7 do 12 centimetrov. Osumljenemu so med hišno preiskavo zasegli še manjšo količino posušene konoplje.

29-letnik je konopljo gojil v posebej prirejenem prostoru s posebnimi lučmi, namakalnim sistemom in sistemom za kontrolirano prezračevanje in vlaženje prostorov. Foto: PU Koper

Zoper osumljenega bo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami po čl. 186/I KZ-1B podana kazenska ovadba na ODT v Kopru, so še sporočili s Policijske uprave Koper.