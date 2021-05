So zmagovalci Evrovizije med šovom res uživali mamila? #video

Zmaga Italije na 65. izboru za pesem Evrovizije še vedno odmeva, a zdaj tudi predvsem zaradi posnetka, na katerem je na prvi pogled videti, da pevec zasedbe Damiano David uživa kokain.

Čeprav videoposnetek ne razkriva dokaza, da je bila na mizi res prepovedana droga, temveč je moč videti le Davida v položaju, ki je značilen za snifanje kokaina, so se po spletu razširile trditve, da pevec počne prav to.

A David ima pojasnilo, ki je podprto tudi s strani Evropske radiodifuzne zveze (EBU): s tal je pobiral steklo, po tem ko je članu skupine Thomasu Raggiju iz rok padel kozarec. Iz EBU so dodali, da so pod mizo italijanske delegacije res našli koščke stekla.

Člani skupine pravijo, da so proti drogam, ter da so šokirani nad namigovanjem, da bi se drogirali. Foto: Reuters

V Italiji bodo opravili test

Člani skupine so se takoj odzvali na očitke in prek družbenih omrežij sporočili, da so šokirani nad govoricami, ter dodali, da so proti mamilom ter da nikoli niso uživali kokaina. Zapisali so tudi, da so se pripravljeni testirati, saj ne skrivajo ničesar.

Test so želeli opraviti že takoj po zmagi, a jim EBU tega ni mogla tako hitro organizirati, zato ga bodo opravili danes, v svoji domovini, kamor so prispeli včeraj.

Skupina Måneskin, ki je na Evroviziji slavila s skladbo Zitti e buoni, je Italiji prinesla tretjo zmago v zgodovini, po letu 1964 in 1990.