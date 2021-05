Voditeljica Evrovizije je znana transseksualka in vplivnica #video

Gre za Nikkie de Jager, javnosti bolje poznano po imenu Nikkie Tutorials, ki ima na YouTubu več kot 13,8 milijona naročnikov, na Instagramu pa več kot 14,6 milijona sledilcev. Njeni videi na YouTubu imajo skupno več kot 1,4 milijarde ogledov.

Zaslovela je z videovsebinami, v katerih je delila lepotne nasvete in vodnike za ličenje, kasneje pa šokirala velik del občinstva, ko je razkrila, da se je rodila kot moški. "Rodila sem se v napačnem telesu, kar pomeni, da sem transspolna oseba. Snemanje tega videa je zastrašujoče, a hkrati zelo osvobajajoče," je povedala v videu, ki ima trenutno več kot 37 milijonov ogledov.

Ob tem je poudarila, da ne mara oznak, temveč da si želi zgolj biti to, kar je, ter da bi vsi morali živeti brez kakršnihkoli omejitev. "S tem želim navdihniti vse Nikkie po vsem svetu, da naj živijo življenje, kot želijo sami, saj si to zaslužijo."

Razkrila je, da se je od nekdaj igrala s punčkami, zanimala so jo ženska oblačila in ličila. "Mama mi je rekla, da bom gej ali pa se bo zgodilo kaj drugega. Od nekdaj me je podpirala, za kar sem ji hvaležna," je še delila v videu in dodala, da se je začela kot deklica oblačiti pri sedmih letih, kar so sprejemali tudi učitelji v šoli, sošolci pa so bili tipični otroci: "Nekaterim to ni bilo všeč." Pri 14 letih je začela prejemati hormonsko terapijo, pri 19 pa je bil proces tranzicije zaključen in "končno sem postala ženska," je dejala.

Nikkie se je za nenadno razkritje odločila predvsem zato, ker ji je nekdo grozil, da bo svetu razkril resnico, zato se je odločila, da stvar vzame v svoje roke.

Na odru iztsopala zaradi višine

Letos se ji je uresničila dolgoletna želja po povezovanju izbora za pesem Evrovizije, kjer se je pridružila voditeljem Chantal Janzen, Edsiliji Rombley in Janu Smitu. Nikkie je na odru izstopala predvsem zaradi svoje višine, saj meri kar 1,9 metra.

Nikkie z ostalimi voditelji Evrovizije Foto: Reuters

Trenutno je stara 27 let in živi v mestu Uden na Nizozemskem skupaj s svojim izbrancem Dylanom, s katerim sta se avgusta 2019 med počitnikovanjem v Italiji zaročila.

