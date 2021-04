YouTube kaznoval slavnega vplivneža zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Priljubljena platforma za vlogerje YouTube je sporočila, da je kaznovala vplivneža Jamesa Charlesa zaradi obtožb na njegov račun. Več kot 15 moških in mladoletnih fantov ga je namreč obtožilo spolnega nadlegovanja, nekateri so navedli, da jim je pošiljal tudi neprimerna sporočila s seksualno vsebino.

YouTube ga je zato kaznoval s tem, da ne more več služiti denarja z objavljanjem videov na njihovi platformi. To bo hud udarec zanj, saj ima na svojem kanalu okrog 25,5 milijona naročnikov.

"Če ugotovimo, da ustvarjalčevo vedenje na in/ali zunaj platforme škoduje našim uporabnikom, skupnosti ali ekosistemu, lahko primerno ukrepamo, da zaščitimo skupnost," je njihovo izjavo sporočil britanski Guardian, za Insider pa so še dodali, da si "pridržujejo pravico ukrepati zoper ustvarjalce, ki drugim povzročajo zlonamerno škodo z zlorabo, nasiljem, krutostjo ali zavajajočim vedenjem".

Zaradi omenjenih obtožb je Charles že ostal brez sodelovanja s številnimi znamkami, s pomočjo katerih je zgradil svojo prepoznavnost, si nabiral sledilce in tudi veliko zaslužil.

Opravičilo in priznanje, da je prek YouTuba iskal zmenke

21-letni vplivnež se je v začetku meseca v videu opravičil za svoje obnašanje ter priznal, da obtožbe niso izmišljene: "Bil sem nepremišljen. Ta sporočila ne bi smel nikoli napisati." V svoj zagovor je še povedal, da sta se dva moška, ki ga obtožujeta nadlegovanja, izdajala za starejša.

Priznal je tudi, da je YouTube nepremišljeno uporabljal za iskanje zmenkov, a da zdaj razume, kakšne težave lahko s tem povzroči. "Prej nisem dojel, da je lahko vznemirjenje ob pogovoru z zvezdnikom dovolj, da nekdo reče oziroma naredi nekaj, kar sicer ne bi. Tudi če ta slavna oseba svoje slave, moči ali denarja ne izkorišča v ta namen. In to je koncept, ki ga do sedaj, žal, nisem dojel."

James Charles je spletna senzacija postal pred petimi leti, ko je zagnal svoj kanal na YouTubu, na katerem je začel objavljati lepotne nasvete in vodiče ličenja. S kreativnimi tehnikami se je hitro postavil ob bok najboljšim vizažistom na svetu, s pomočjo sledilcev in naročnikov pa zgradil milijonski kozmetični imperij.

