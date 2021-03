Armieja Hammerja posilstva obtožuje 24-letnica z imenom Effie, ki trdi, da jo je 34-letni igralec posilil leta 2017 v Los Angelesu. Spoznala ga je leto prej, ko je bila stara komaj 20 let in se "takoj zaljubila vanj", pravi.

A razmerje se ni razvijalo, kot bi želela, saj je Hammer "uporabljal manipulacijske taktike, da bi prevzel nadzor nad mano", je razkrila v družbi svoje odvetnice na virtualni tiskovni konferenci. Dodala je, da je postajal vedno bolj nasilen. Obtožila ga je psihične, čustvene in spolne zlorabe.

Posilstvo naj bi se zgodilo 24. aprila 2017. "Armie Hammer me je posiljeval štiri ure, pri čemer je z mojo glavo ves čas udarjal ob steno, obraz pa sem imela poln podplutb. Hotela sem pobegniti, a mi ni dovolil. Mislila sem, da me bo ubil."

Ko se je vse skupaj končalo, je bila v šoku, pravi, saj ni mogla verjeti, da bi ji nekdo, ki ga ljubi, lahko naredil kaj takega. "Odšel je, ne da bi ga zanimalo, kako se počutim," je še dejala in dodala, da je po dogodku razmišljala o samomoru, saj se je čutila krivo, da ni spregovorila že prej.

Hammer je bil poročen z Elizabeth Chambers, s katero sta julija lani sporočila, da se ločujeta. Elizabeth je pred kratkim sporočila, da je na strani žrtev. Foto: Reuters

Hammerjev odvetnik: Odnos je bil sporazumen

Hammerja zaradi Effiejinih obtožb že preiskuje losangeleška policija, njegov odvetnik Andrew Brettler pa je zanikal celotno zgodbo domnevne žrtve ter dodal, da je bil odnos njegove stranke z Effie "povsem sporazumen in vnaprej dogovorjen". To je podkrepil še z dokazom - posnetkom SMS-sporočila, iz katerega je razvidno, da je Effie predlagala "skrajno spolno vedenje".

"Njena želja po pozornosti in upoštevanje slabih pravnih nasvetov bosta pravim žrtvam spolnega nasilja samo še otežila pot do pravice, ki si jo zaslužijo," je dodal.

Armie v filmu Mož iz agencije U.N.C.L.E. Foto: IMDb

Izgubljati je začel številne projekte

Obtožbe o posilstvu so prišle po tem, ko se je kariera igralca že začela podirati zaradi obtožb o kanibalizmu, kar je prav tako sprožila Effie. Ta je januarja z javnostjo delila zasebna sporočila s Hammerjem, v katerih jo je med drugim vprašal, ali bi ji lahko "odrezal prst na nogi in ga imel pri sebi kot svojo last", v enem od sporočil pa je sam sebe označil za kanibala.

To je kasneje potrdilo še eno njegovo nekdanje dekle, ki je dejalo, da je bilo razmerje z Armiejem, kot bi "hodila s Hannibalom Lecterjem", tudi njej je namreč večkrat dejal, da bi ji odrezal del telesa.

Zvezdnik, ki se ga spomnimo iz filmov Mož iz agencije U.N.C.L.E., Pokliči me po svojem imenu in Socialno omrežje, se je hitro umaknil iz številnih projektov, kot sta akcijska komedija z Jennifer Lopez Shotgun Wedding in serija The Offer, ki temelji na legendarnem mafijskem filmu Boter, kriza pa se kaže tudi v filmih, ki so že posneti.

