Pevka razkrila travmatično preteklost: kot najstnico jo je posilil znanec

"Čeprav sem nekomu povedala, kaj se je zgodilo, ni za to nikoli odgovarjal."

V torek je premiero doživel dokumentarni film Demi Lovato: Dancing with the Devil, v katerem je priljubljena pevka Demi Lovato spregovorila o travmah, ki jih je doživela v preteklosti, odvisnosti od drog in o tem, da je skoraj umrla zaradi prevelikega odmerka.

Danes 28-letna pevka je svoj boj z opojnimi substancami preživljala zelo javno, mediji so jo spremljali in o njej poročali na vsakem koraku. Medtem pa ljudje niso vedeli za dogodke, ki so v pevki pustili globoke brazgotine.

V dokumentarcu je namreč razkrila, da jo je kot najstnico, ko je delala za priljubljeni Disneyjev TV-kanal, posilil nekdo, ki ji je bil takrat blizu. "Večkrat sva se zapletla, a sem poudarila, da nočem iti do konca, da sem devica," je povedala, "a mu je bilo vseeno. Pozneje sem si govorila, da sem bila za to sama kriva, ker sem bila z njim sama v sobi."

Kot je dejala, je takrat povedala, kaj se ji je zgodilo, a je naletela na gluha ušesa, storilec pa za svoje dejanje ni nikoli odgovarjal. "Ni izgubil vloge v filmu, v katerem je igral," je Demi Lovato povedala o svojem posiljevalcu. Njegovega imena ni razkrila, dejala je le, da ga je po posilstvu "morala še naprej ves čas srečevati".

Travmo posilstva je nato doživela še enkrat. Leta 2018 se je predozirala z opiati, zaradi česar je bila več tednov v bolnišnici. Toda ko je vzela prevelik odmerek, naj bi bil ob njej preprodajalec, ki ji je droge prodal. Ko je omedlela, jo je posilil, nato pa "pustil umreti", je dejala v dokumentarnem filmu.

