Demi Lovato je pretekli konec tedna tvitnila nepremišljen zapis, v katerem je javno okrcala manjšo trgovino, ki prodaja priljubljeno ameriško sladico, zmrznjen jogurt. To, da imajo v ponudbi tudi dietne različice, je močno ujezilo 28-letno pevko, ki ima za seboj zgodovino motenj prehranjevanja.

V tvitu je zapisala, da "ji je zelo težko naročiti zmrznjen jogurt v The Bigg Chillu, ker mora pred tem mimo dietnih jogurtov, preden pride do pulta". V nadaljevanju jih je še pozvala, naj se poboljšajo, in zapis pospremila z značko #dietculturevultures (jastrebi dietne kulture, op. p.).

Tviteraši so takoj poudarili, da je s tem skrajno nespoštljiva do ljudi, ki morajo zaradi zdravstvenih razlogov posegati po dietni hrani, ter da se ne vrti vse okrog hujšanja, štetja kalorij in spodbujanja motenj hranjenja.

"S svojim vplivom hoče uničiti družinski posel"

Njen zapis je dosegel tudi slavnega britanskega kolumnista Piersa Morgana, ki je bil v svojem slogu neizprosen do Demi. "Moja nova kolumna govori o neumni in trapasti Demi Lovato ter njenem zlobnem poskusu, da ustrahuje, osramoti in uniči mojo najljubšo trgovino z zmrznjenim jogurtom," je sporočil.

My new @DailyMail column is about dumb, deluded @ddlovato and her vile attempt to bully, shame & ruin my favourite frozen yoghurt store. Posting soon. pic.twitter.com/80qgLREDB9 — Piers Morgan (@piersmorgan) April 19, 2021

Morgana je ujezilo predvsem to, da se je zvezdnica spravila na "čudovito trgovino, ki je v družinski lasti", in da se je "očitno odločila, da se zaradi svoje slabe izkušnje s trgovino spravi nanjo". "Kako si drzne? Kdo za vraga misli, da je?" se je še vprašal v eni od svojih slavnih kolumn in dodal: "Zdi se ji povsem primerno, da sredi pandemije, ko se majhna podjetja borijo za obstanek, uporabi svoj vpliv na družbenih omrežjih in uniči družinski posel."

Ob tem je izpostavil, da se trgovina že več let trudi v ponudbo vključiti različne okuse in različice, v katerih lahko vsak najde nekaj zase. "Vsak, ki jo je kdaj obiskal, je bil navdušen. Razen Demi Lovato."

Kasneje se je opravičila, ker je prehitro sklepala

Odzvali so se tudi pri The Bigg Chill in Demi sporočili, da niso jastrebi dietne kulture: "Zadnjih 36 let skrbimo za vse potrebe naših strank, žal nam je, da se vam to zdi žaljivo. Ponujamo jogurte, ki so primerni za diabetike, ljudi s celiakijo in vegane, hkrati pa imamo tudi kar nekaj takšnih, ki potešijo sladkosnede brez omejitev."

Demi se je po tem z njimi spustila v nadaljnjo besedno vojno, a je kasneje le popustila pod pritiski zgroženih zvezdnikov in oboževalcev trgovine, ker se je na takšen način spravlja nanje, ter se opravičila: "Opravičujem se, če sem se morda napačno izrazila, in opravičujem se, če sem razočarala nekatere ljudi. Hotela sem le nakazati, da bi lahko drugače označevali svoje izdelke, saj ni jasno označeno, komu so namenjeni. Prehitro sem sklepala."

Za konec je dodala, da se verjetno ne bi smela odzvati tako in da bo trgovino še obiskala, vendar je ob tem pokroviteljsko dodala, da jim je pripravljena pomagati pri primernem označevanju izdelkov.

