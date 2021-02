Demi Lovato je v sodelovanju z YouTubom posnela dokumentarni film Demi Lovato: Dancing with the Devil o svojem predoziranju iz julija 2018, ki jo je skoraj stal življenje. Za zdaj so predvajali le napovednik, a že ta je požel ogromno pozornosti, saj 28-letnica v njem razkriva, kako je dogodek vplival nanjo.

Poleg tega, da je predoziranje na njej pustilo vidnejše telesne in čustvene spremembe, je utrpela še poškodbo možganov, tri kapi in srčni napad. "S posledicami tega se spoprijemam še danes," je razkrila in dodala, da ima težave tudi z vidom. "Ne vozim več avtomobila, nekaj časa sem tudi zelo težko brala, moj vid je bil dva meseca po predoziranju zelo zamegljen."

Dodala je, da jo naštete posledice vsakodnevno opominjajo na to, kaj se lahko zgodi, če bi se ponovno vdala drogam. "Hvaležna sem za te opomnike, hkrati pa sem hvaležna, da okrevanje in zdravljenje nista bili dolgotrajni. To je bilo potrebno bolj za mojo čustveno plat." Ravno zato ne obžaluje dogodka, ki jo je skoraj stal življenje, saj se je tako končno naučila pomembne lekcije, pravi. "Bilo je boleče potovanje, in ko gledam nazaj, včasih postanem žalostna, ko pomislim na bolečino, ki sem jo morala prestati, da sem dosegla to, kar imam, a ničesar ne obžalujem. Ponosna sem na osebo, kakršna sem danes."

Napovednik dokumentarnega filma Demi Lovato: Dancing with the Devil:

Kot mačka je zdaj pri devetem življenju

V čustvenem dokumentarcu so sodelovali tudi Demijini prijatelji in družina, med njimi njena mama, očim in sestra, ki so spregovorili o tem, kako je Demijino predoziranje vplivalo nanje. "Demi je zelo dobra v tem, da te prepriča, da je z njo vse v redu," je razkril njen očim Eddie De La Garza, sestra Madison pa mu je pritrdila in dodala, da je "odlična pri prikrivanju stvari". Eden od prijateljev je na kratko dodal: "Morala bi biti mrtva."

S tem se strinja tudi pevka sama, ki je dejala: "Imela sem veliko življenj, kot moja mačka. Zdaj sem pri svojem devetem."

Dokumentarni film bo premiero na YouTubu doživel 23. marca.

