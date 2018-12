Demi Lovato: "Zdaj sem čista. Srečna sem, da sem sploh še živa."

Ameriška pop zvezdnica Demi Lovato, ki so ji zdravniki po prevelikem odmerku mamil letos poleti komaj uspeli rešiti življenje, je svojim oboževalcem na družbenem omrežju Twitter sporočila, da je trenutno čista. Kot je dejala, je srečna, da konec julija ni izgubila življenja, hkrati pa je poudarila, da trenutno še ne more govori o tem, kaj je pretrpela.

Pop pevka Demi Lovato, ki se je po predoziranju z mamili popolnoma umaknila iz javnosti in se posvetila zdravljenju odvisnosti od mamil in alkohola, je v petek v seriji objav na Twitterju sporočila, da je "čista in srečna, da je sploh še živa".

"Če čutim potrebo, da mora svet nekaj vedeti o meni, potem bom to sporočila sama"

Svojim oboževalcem je po poročanju BBC ob tem sporočila, naj ne verjamejo vsemu, čemur so o njej v zadnjem obdobju zapisali novinarji. "Če čutim potrebo, da mora svet nekaj vedeti o meni, potem bom to svetu sporočila sama," je poudarila pevka.

"Vsak vir informacij, ki je pripravljen govoriti ter različnim blogom in tabloidom prodajati zgodbe o mojem življenju, v resnici sploh ni del mojega življenja," je poudarila v eni od objav na prej omenjenem družbenem omrežju.

Demi Lovato se je po predoziranju umaknila iz javnosti in se posvetila zdravljenju odvisnosti od mamil in alkohola. Foto: Getty Images

Lovatova je med drugim poudarila, da zaenkrat še ne more javno govoriti o tem, kaj je pretrpela v zadnjih mesecih. "Nekega dne bom svetu povedala, kaj natančno se je zgodilo, zakaj se je to zgodilo in kakšno je moje življenje danes. Vendar pa do takrat ljudi prosim, naj se nehajo vtikati v moje življenje," je poudarila glasbenica in dodala, da trenutno potrebuje več "časa in prostora".

Lovatova se z odvisnostjo bori že od najstniških let

Demi Lovato je zaslovela kot otroška igralka v televizijski nanizanki Barney and Friends, svetovno serijo pa ji je prinesel nastop v filmu Camp Rock. Kmalu potem je Lovatova začela uspešno pevsko kariero. Doslej je izdala šest studijskih albumov, skupaj z britansko zasedbo Clean Bandit je tudi solastnica hita Solo, ki velja za eno od največjih glasbenih uspešnic letošnjega leta.

Pevka je v preteklosti odkrito govorila o svojih težavah v duševnem zdravju in problemih z odvisnostjo od drog, ki jo sicer spremljajo vso njeno kariero. V lani izdanem dokumentarnem filmu je med drugim razkrila, da se z zasvojenostjo od mamil bori že od svojih najstniških let.