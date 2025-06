Na celjskem sodišču je danes na sojenju materi otroka, ki je leta 2023 umrl v razgretem vozilu v Svetem Lovrencu pri Preboldu, in njenemu partnerju zagovornik obdolžene Andrej Kac zahteval prekinitev sojenja, saj je vložil pobudo za oceno ustavnosti uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog. Sodni senat je to pobudo zavrnil kot neutemeljeno.

Po navedbah Kaca je bila snov, ki so jo našli na kraju kaznivega dejanja 20. junija 2023, njene sledi pa tudi v krvi umrlega otroka, na seznam prepovedanih drog uvrščena šele novembra 2023. Kot je bilo ugotovljeno med preiskavo, je šlo za sintetično drogo PHP in izomer te droge PiHP.

Medtem pa je tožilec Jošt Jeseničnik dejal, da obramba obdolžene svojega predloga ni zadostno utemeljila, zato ni videl potrebe po prekinitvi sojenja. Meni tudi, da sta omenjena droga in izomer psihoaktivne snovi, ki vplivata na kognitivne sposobnosti uživalca, in sta v času kaznivega dejanja veljala za prepovedani mamili, kar je potrdila tudi izvedenka za toksikologijo in alkohometrijo Majda Zorec Karlovšek.

Dečka so domnevno zanemarjali

Sodni senat je danes imenoval izvedenca dentalne medicine, ki bo pregledal zobovje umrlega otroka, saj je bilo ob obdukciji ugotovljeno, da je bilo njegovo zobovje zanemarjeno.

Na sojenju so prebrali tudi izvedensko mnenje izvedenke Zorec Karlovšek, ki je zapisala, da sta PHP in PiHP sintetični drogi, ki jih je mogoče dobiti na nelegalnem trgu, povzročata pa evforijo, povečano budnost, hipertenzijo in halucinacije. Ocenila je, da sta ti drogi desetkrat močnejši od kokaina.

Prav tako je predsednica sodnega senata Maja Manček Šporin prebrala drugo dopolnitev izvedenskega mnenja izvedenke farmakološke stroke Mojce Kržan, ki je morala odgovoriti na vprašanje, ali je bilo v krvi obdolžene na dan smrti njenega otroka še kakšna snov iz anestezije, ki jo je prejela dan prej, ko je bila na lepotni operaciji.

Izvedenka je odgovorila, da je imela obdolženka v krvi sledi le dveh snovi, ki pa so bile pod pragom koncentracije, da bi lahko vplivale na njene kognitivne sposobnosti. Medtem pa je anesteziolog Rajko Kandare, ki je sodeloval pri operaciji, zatrdil, da se večina snovi iz anestezije izloči v krvi v petih urah po operaciji.

Drugi sin ne želi pričati

Sin obdolžene pa je danes sodnemu senatu vročil svoje stališče, da ne bo pričal proti mami, umaknil je tudi premoženjskopravni zahtevek.

Sodišče je danes zaslišalo tudi kliničnega psihologa Tristana Riglerja, a je sodni senat zaradi zaščite zdravstvenih podatkov obdolžene javnost na zahtevo obrambe in tožilca izključil s sojenja.

Sojenje se bo nadaljevalo 23. junija, po sodnih počitnicah pa bo prva obravnava septembra.

Težke obtožbe matere in njenega partnerja

Obtožnica materi umrlega otroka in njenemu partnerju očita štiri kazniva dejanja. To so povzročitev smrti iz malomarnosti, zanemarjanje mladoletnih oseb, surovo ravnanje ter promet s prepovedanimi drogami, ki naj bi jih obtožena prodajala tako mladoletni osebi kot tudi osebam, ki so bile v procesu odvajanja.

Še ne dve leti star deček je 20. junija 2023 umrl zaradi dolgotrajne izpostavljenosti vročini. Po oceni tožilca Jeseničnika je bil otrok več ur v pregretem vozilu in ob tem privezan v otroškem sedežu, zato je prišlo do odpovedi tako možganov kot srca.

Po tožilčevih besedah je otrok živel v neprimernih razmerah, saj so bile v hiši prepovedane droge, do katerih je imel dostop. Otrok je imel zanemarjeno zobovje, ogrožen je bil tudi njegov zdrav razvoj, je zapisal v obtožnici.