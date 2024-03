Partner matere dečka, ki je umrl v razgretem vozilu, krivde ni priznal

Kot je povedal tožilec Jošt Jeseničnik, partnerju in materi umrlega otroka očitajo štiri kazniva dejanja, in sicer povzročitev smrti iz malomarnosti, zanemarjanje mladoletnih oseb, surovo ravnanje in promet s prepovedanimi drogami, ki naj bi jih obtožena prodajala tako mladoletni osebi kot tudi osebam, ki so bile v procesu odvajanja.

Tožilec je predlagal izključitev javnosti iz dela sojenja zaradi zaščite dobrega imena oškodovane mladoletne osebe, kar je sodnica sprejela.

V krvi otroka našli tudi sledi prepovedanih drog

Glede lanskega dogodka pri Preboldu je tožilec dejal, da je bil otrok več ur v pregretem vozilu in ob tem privezan v otroškem stolčku. Posledično je prišlo do odpovedi tako možganov kot srca in otrok je umrl.

Poleg tega je otrok živel v razmerah, ki niso bile primerne zanj, saj so bile v hiši prepovedane droge, do katerih je imel dostop. "Očitno jih je tudi deloma zaužil, saj so bile na dan njegove smrti v njegovi krvi najdene sledi metadona in še ene prepovedane sintetične droge," je dodal tožilec.

Otrokova mati je po njegovih besedah predlagala izvedbo postopka za sklenitev sporazuma o priznanju krivde, a ko ji je tožilstvo predstavilo, kakšen kaznovalni okvir bi bil zanje sprejemljiv, se za to ni odločila.

Po tem, ko je obdolžena preklicala pooblastila dosedanji zagovornici, bo zanjo narok izveden predvidoma 22. aprila, celjska sodnica Maja Manček Šporin pa pričakuje, da bi se lahko sojenje, ki bo potekalo pred petčlanskim senatom, začelo maja.

Zagovornik 39-letnega obtoženega, celjski odvetnik Andrej Janežič, je v izjavi za medije napovedal, da bo njegova stranka zagovor podala na glavni obravnavi. "Zgodba je zelo žalostna, zato bi bila vsaka nadaljnja izjava odveč," je dejal Janežič.

Na naroku je podal predlog, da sodišče zasliši vse priče, ki jih je navedlo tožilstvo v obtožnici. Želi, da bi bile neposredno zaslišane priče in oškodovanci iz preiskave ter izvedenci glede ugotavljanja psihofizičnega stanja obdolženega, ne zahteva pa neposrednega zaslišanja obdolženkine mladoletne hčerke. Predlagal je zaslišanje samo enega od njenih treh otrok.