Mati dečka, ki je umrl v razgretem vozilu, in njen partner znanca policije #video

Na Centru za socialno delo Savinjsko-Šaleška so za Televizijo Slovenija povedali, da so družino umrlega dečka poznali, saj je mati pri njih urejala varstvo in skrb za otroke ter pravice do socialne pomoči in otroškega dodatka.

"Center je začel tudi postopek nudenja pomoči družini, vendar se mama žal ni odzvala. Center družini ob tem tragičnem dogodku nudi pomoč, ki jo seveda potrebuje. Opravljajo se razbremenilni pogovori s sorojenci, če jo bodo potrebovali, pa jim bo nudena tudi psihološka pomoč," je povedal direktor centra Marko Verdev in dodal, da so sorojenci umrlega dečka trenutno nameščeni v okviru sorodstvene mreže.

Mater in njenega partnerja je policija že obravnavala

Portal 24ur.com pa poroča, da sta bila mati in njen partner tudi znanca policije, ki ju je že obravnavala. Eno osebo so obravnavali zaradi več kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete ter kaznivih dejanj z elementi nasilja, drugo pa zaradi suma storitve premoženjskega kaznivega dejanja.

Preiskava torkovega dogodka sicer še vedno poteka. Policija pri družini opravlja hišno preiskavo, v četrtek pa naj bi bili znani tudi rezultati obdukcije. Preiskava poteka v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitev smrti iz malomarnosti, ki se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

Kot smo že poročali, je v torek nekaj pred 13. uro v naselju Sv. Lovrenc v občini Prebold umrl otrok, ki je ostal zaprt v avtomobilu na soncu. Umrl naj bi v avtomobilu pred domačo hišo, v kateri je živel z mamo in njenim partnerjem, v razgretem avtomobilu pa naj bi bil najmanj dve uri.

