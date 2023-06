Zakaj se lahko zgodi, da pozabimo otroka v avtu?

V stanju, ko smo na avtopilotu, sledimo dobro utečeni poti, pri tem pa izgubimo zavedanje, da smo, na primer, nameravali otroka odpeljati v vrtec, dodaja Diamond, ki se že dolga leta posveča vprašanju, zakaj se sploh dogajajo smrti otrok v avtomobilih, kjer so jih nevede in nenamerno pozabili.

Poudarja še pomen stresa, ki spremlja novopečene starše, saj gre za zelo neprespano obdobje, kombinacija obojega pa privede do rutinskega ravnanja, ne da bi se jim vključil zavedni spomin.

Ob tragediji, ki se je zgodila včeraj na Štajerskem, strokovnjaki opozarjajo, da so nam lahko v pomoč preprosti nasveti, ki nam lahko pomagajo preprečiti, da bi v vozilu pozabili otroka ali starejšega onemoglega.

Pri tako hudih tragedijah ljudi rado zanese in v pravičniškem duhu obsojajo vsevprek. A kot opozarja Gene Weingarten, avtor nagrajenega članka, v katerem obravnava številne izpovedi staršev, ki se jim je zgodilo podobno, "zgodi se bogatim, revnim in pripadnikom srednjega sloja. Staršem vseh starosti in narodnosti. Tako mamam kot očetom."

