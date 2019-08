Kaj se dogaja z možgani ljudi, ki pozabijo otroka v avtomobilu?

Ameriški profesor psihologije, ki se je zadnjih petnajst let posvečal raziskavi tega, zakaj ljudje tako pogosto pozabijo otroke v avtomobilu, pojasnjuje, kaj se dogaja v možganih človeka, ko se mu to pripeti.

Vsako poletje slišimo ne le eno, ampak več strah vzbujajočih zgodb o tem, kako je nekdo v razgretem avtomobilu pozabil otroka, ta pa je nato utrpel hujše poškodbe ali pa celo umrl.

Letos se je takšen scenarij odvil pri naših sosedih na Hrvaškem, ko je 33-letni oče svojo štiriletno hčerko več kot dve uri pustil zaprto v avtomobilu v hudi vročini. Ker je bila tako dolgo zaprta na žgočem soncu – temperatura v avtomobilu naj bi presegla 40 stopinj Celzija – so ji odpovedali vitalni organi, zaradi česar je kasneje v bolnišnici umrla.

Podzavestna večopravilnost, ki je lahko pomešana s stresom in neprespanostjo

David Diamond je profesor psihologije na univerzi na Floridi, ki se že petnajst let posveča vprašanju, zakaj je toliko otrok nevede in nenamerno pozabljenih v avtomobilih. V okviru svoje raziskave je govoril z mnogimi starši, ki se jim je to že zgodilo, zato zdaj bolje razume, kako in zakaj lahko pride do tega.

V intervjuju za HuffPost je razložil, da gre v takšnih trenutkih, ko so možgani na tako imenovanem avtopilotu, za boj med zavestnim in nezavestnim spominom. "V tem trenutku nam možgani dovoljujejo večopravilnost in to skoraj podzavestno, kar pomeni, da lahko pridemo iz točke A do točke B iz navade." Težava je, da se med avtopilotom izgubi zavedanje spomina.

Pri tem veliko vlogo igrajo navade, zato se mu ne zdi nič čudnega, če gre starš brez premisleka v službo, otrok pa ostane v avtomobilu. "Ko pridete v službo, se v glavi ne vključi noben alarm, saj padete v drugačno rutino."

Diamond ob tem izpostavlja še stres, ki spremlja novopečene starše, saj gre za zelo neprespano obdobje, kombinacija obojega pa skoraj zagotovo pripelje do tega, da boste nekaj počeli iz navade, brez vključitve zavednega spomina.

Poskrbite za opomnike, da otroški sedež ni prazen

Psiholog nikakor ne opravičuje tega dejanja, a skuša razložiti, da se lahko kaj takšnega v teoriji zgodi komurkoli. Da se v praksi ne bi, ponuja nekaj nasvetov, ki jih lahko starši uporabijo:

Z varstvom, vrtcem ali šolo se dogovorite, da vas kontaktirajo, če otroka ne odložite pri njih.

Nekateri avtomobilski sedeži so že tako napredni, da vas opozorijo, če je otrok v sedežu. Če lahko, izkoristite to tehnologijo.

Lahek netehnološki opomnik, da je otrok v zadnjem sedežu, je lahko tudi nek predmet, ki naj bo med vožnjo vedno v vašem vidnem polju. Tja postavite nekaj, kar vas v trenutku spomni na vašega otroka, denimo igračo. "A ne imejte je ves čas v avtomobilu, saj se je boste navadili. Tam naj bo samo, kadar je tam tudi otrok," predlaga Diamond.

Raje kot obsojanje izberite sočutje

Tako Diamond kot drugi psihologi priporočajo, da nikar prehitro ne obsojajte staršev, če nevede in nenamerno pozabijo otroka v avtomobilu. "Poznam različne ljudi, ki se jim je to zgodilo, in mislim, da se lahko zgodi komurkoli," je še pojasnil in dodal:

"Bodite sočutni, empatični in skušajte razumeti. Imejte v mislih, da se to dogaja stotinam krasnih in pozornih staršev, ki zdaj trpijo zaradi tega. Lahko je obsojati, a težje in tudi pomembnejše je razumeti, kako se je zgodilo."

