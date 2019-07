Hrvaška deklica, ki jo je oče v vročini pustil v avtomobilu, je umrla #video

Deklica je bila pretekli četrtek v Rovinjskem selu več kot dve uri zaprta v avtomobilu na žgočem popoldanskem soncu, zaradi česar so bili poškodovani vitalni organi, predvsem možgani. Temperatura v avtomobilu naj bi presegla 40 stopinj Celzija.

Oče pustil deklico v avtomobilu, temperatura v vozilu presegla 40 stopinj Celzija

Na urgenco v Rovinju so je prepeljali nezavestno zaradi dehidracije, nato pa so se zdravniki v reški bolnišnici pet dni borili za njeno življenje. Znanci 33-letnega očeta ne morejo razumeti, zakaj je pustil deklico v avtomobilu brez vklopljene klimatske naprave in z zaprtimi okni. Trdijo, da je bil za dogodek odgovoren oče ter da ni bilo znakov, da bi zanemarjal deklico in drugega otroka.

O trpinčenju otrok na Hrvaškem so poročali tudi v ponedeljkovi oddaji Danes. Novinarka: Petra Vehovar/Video: Planet.

Oče naj bi pustil deklico v avtomobilu, da je ne bi zbudil. Okna je zaprl, da se v avtomobil ne bi prašilo z bližnjega gradbišča. Načrtoval naj bi, da se bo ustavil za 15 minut, da bi pomagal zaposlenim v svojem frizerskem salonu, a je očitno delo podaljšal. Deklico so v avtu zagledali delavci z gradbišča, ki so tudi poklicali rešilni avtomobil.

Policisti bodo kazensko ovadbo proti očetu najverjetneje razširili

Po smrti deklice na Hrvaškem pričakujejo, da bodo policisti kazensko ovadbo proti 33-letnemu očetu razširili. Policija je v ponedeljek očeta ovadila zaradi kršitve pravice otroka. Za tovrstna kazniva dejanja je predvidena kazen med enim in osmimi leti zapora. Pri naših južnih sosedih sicer ne pomnijo primera, da bi otrok umrl na ta način, a v javnost vse pogosteje prihajajo zgodbe o trpinčenju otrok.

Letos februarja je bila hrvaška javnost šokirana, ko je oče na otoku Pagu vrgel svoje štiri mladoletne otroke čez balkon stanovanjske hiše. Foto: Planet TV

Letos februarja je bila hrvaška javnost šokirana, ko je oče na otoku Pagu vrgel svoje štiri mladoletne otroke čez balkon stanovanjske hiše, hrvaško javnost pa je pretresel tudi svež primer dveinpolletnega fantka, ki so ga prejšnjo soboto zaradi hudih fizičnih poškodb oskrbeli v zagrebški otroški bolnišnici.

Nasilni oče s Paga v priporu čaka na začetek sojenja za štirikratni poskus umora. Zagrebška policija je mater dveinpolletnega fanta in 19-letno varuško, ki je skrbela za otroka, v ponedeljek prijela, medtem ko je mati opravljala sezonsko delo v Pulju.