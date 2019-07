Deklico v Rovinjo več ur pustil v razgretem avtu, v Zagrebu trpinčili dveletnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaška javnost je zgrožena po dveh primerih trpinčenja otrok, o katerih so hrvaški mediji poročali minuli konec tedna. V reški bolnišnici je v resnem stanju štiriletna deklica, ki jo je 33-letni oče več ur pustil v avtomobilu na veliki vročini. V Zagrebu pa so oskrbeli dveinpolletnega dečka, pri katerem so ugotovili sledi številnih hudih poškodb.

Kot so poročali hrvaški mediji, je bila štiriletna deklica minuli četrtek več ur zaprta v avtomobilu na žgočem soncu, zaradi česar je dehidrirala. Puljska policija je proti njenemu 33-letnemu očetu vložila kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja kršitve pravic otrok. Hrvaška zakonodaja za tovrstno kaznivo dejanje predvideva od enega do osmih let zapora.

Hrvaški mediji so poročali, da je bila deklica nezavestna, ko so jo sprejeli na urgenci v Rovinju. Od tam so jo prepeljali v bolnišnico v Pulju in nato na Reko. Njeno stanje je tudi četrti dan po dogodku še vedno resno, je v nedeljo zvečer poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Močno poškodovan fantek

V soboto zjutraj pa so v otroški bolnišnici v Zagrebu sprejeli dveinpolletnega dečka s hudimi poškodbami, tudi s sledmi ugašanja cigaret. Deček je imel zlomljeno roko, po pregledu pa so ugotovili, da je imel pred meseci zlomljeni obe roki. Ocenili so, da je bil tudi podhranjen.

Direktor klinike Goran Roić je za hrvaške medije potrdil, da so zaradi številnih poškodb posumili v zanemarjanje in trpinčenje otroka, o čemer so obvestili policijo. V centru za socialno delo pravijo, da družina ni bila pod nadzorom, ker ni bilo sumov o slabem ravnanju z otrokom.

Hrvaški mediji so poročali, da je mati samohranilka opravljala sezonska dela na obali, za fantka pa je skrbela njena 19-letna prijateljica. Otroka je zdravnikom pripeljala soseda, je danes poročal Večernji list. Družina je po navedbah časnika živela v slabih podnajemniških razmerah, mati pa se je vrnila domov, ko je slišala, da je otrok v bolnišnici.