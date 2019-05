Čez balkon vrgel štiri otroke: izvedenci ugotovili, da je bil oče s Paga prišteven

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izvedenci so ugotovili, da prištevnost nasilnega očeta med poskusom umora otrok ni bila zmanjšana. Foto: Planet TV

Tožilstvo v Zadru je po dveh mesecih in pol zaključilo preiskavo proti moškemu, ki je konec februarja čez balkon družinske hiše na otoku Pag vrgel svoje štiri mladoletne otroke. Moški je bil na psihiatričnem opazovanju, izvedenci pa so ugotovili, da njegova prištevnost med poskusom umora otrok ni bila zmanjšana.

Tiskovni predstavnik županijskega tožilstva v Zadru Duško Berović je danes napovedal, da bodo čez nekaj dni vložili obtožnico proti 54-letniku zaradi poskusa štirikratnega umora. Berović je izpostavil, da so zaslišali več prič, med drugim tudi soprogo osumljenca, ter da je bilo med preiskavo ključno psihiatrično opazovanje.

Izvedenci ugotovili, da je bil 54-letnik v času kaznivega dejanja prišteven

Konzilij zdravnikov je ugotovil, da prištevnost 54-letnika v času kaznivega dejanja ni bila zmanjšana, je povedal Berović. Nasilni oče naj bi se ves čas branil z molkom. Pripor mu poteče čez 12 dni, a bo verjetno ostal v zaporniški bolnišnici v Zagrebu, ker naj bi ga kmalu operirali zaradi zdravstvenih težav.

V primeru obtožnice bodo 54-letniku lahko podaljšali pripor. Za poskus štirikratnega umora 54-letniku grozi tudi do 50 let zapora, je pojasnil tiskovni predstavnik županijskega sodišča v Zadru Hrvoje Visković. V zločinu, ki je pretresel Hrvaško, je bila sedemletna deklica huje poškodovana, njeni mlajši sestri in bratec pa lažje. Oče je otroke vrgel čez balkon, ki je približno šest metrov nad tlemi.