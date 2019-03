Tragedija na Pagu: očetu podaljšali pripor, je bil na pomirjevalih?

Josip Rodžak, ki je februarja na Pagu iz prvega nadstropja hiše vrgel svoje štiri otroke, mlajše od osem let, je bil v sredini marca premeščen iz Zadra v zaporniško bolnišnico v Zagrebu. Toksikološke preiskave so pokazale prisotnost pomirjeval. Danes so mu pripor podaljšali še za dva meseca.

Sodišče v Zadru je 54-letnemu Hrvatu Josipu Rodžaku, ki je februarja letos skozi okno domače hiše vrgel svoje štiri otroke, podaljšalo pripor za dva meseca. Preiskave so pokazale, da v času kaznivega dejanja v krvi ni imel sledi drog ali alkohola, so pa zaznali sledi pomirjeval, poroča spletna stran 24sata.

V telesu našli sledi pomirjeval

Toksikološke preiskave so našle sledi diazepama, sicer sestavine, ki jo najdemo v pomirjevalih, kot sta apaurin in normabel, je dejal Hini Duško Berović, namestnik okrožnega tožilca v Zadru. Dodal je tudi, da so do zdaj zaslišali tri priče, od katerih sta bili dve v času dejanja v bližini, tretja pa je mati otrok. Ta v času zaslišanja ni želela biti v istem prostoru kot njen mož, zato je pričala prek videoprenosa.

Po podaljšanju pripora se zdaj Rodžak vrača v zaporniško bolnišnico v Zagrebu. Tam bo opravil psihiatrično-psihološki test, s katerim bodo poskušali ugotoviti, ali je bil med dejanjem prišteven, so zapisali na 24sata.

Rekordna kazen?

Rodžaka bremeni kaznivo dejanje poskusa uboja svojih štirih mladoletnih otrok. Grozi mu do 50 let zapora, kar je kazen, ki je na Hrvaškem niso še nikoli izrekli.