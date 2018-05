Pregret avtomobil za otroke že po uri življenjsko nevaren

Avtomobil, parkiran v vročini, lahko za majhnega otroka že v eni uri postane življenjsko ogrožajoča kletka. Že v tako kratkem času lahko pri dvoletnikih telesna temperatura zraste na 40 stopinj Celzija, kar dolgoročno vodi do vročinskega udara, so sporočili ameriški raziskovalci, ki so v sončni Arizoni opravili teste.

Med testi so bile zunanje temperature med 36 in 41 stopinj Celzija. Še posebej hitro so se ogreli manjši avtomobili, v povprečju pa je bila po 60 minutah pri teh zunanjih temperaturah v vseh vozilih, parkiranih pod soncem, temperatura 47 stopinj Celzija. Pri tistih, parkiranih v senci, je bila temperatura nižja, 40 stopinj Celzija. A po dveh urah je tudi v slednjih porasla do kritične višine, so raziskovalci objavili v publikaciji Temperature.

Za otroka je vročina v avtomobilu smrtonosna

Raziskovalci z univerz v Kaliforniji in Arizoni so temperaturo merili v po dveh manjših avtomobilih, dveh avtomobilih srednjega razreda in v dveh enoprostorcih. Pri tem je temperatura volana in armaturne plošče v skrajnih primerih dosegla tudi 85 stopinj Celzija.

Za ugotovitev učinkov visokih temperatur v vozilih na majhne otroke, so raziskovalci uporabili matematične modele. "Naša študija ne kaže le temperaturnih razlik znotraj avtomobila, ki je parkiran pod soncem ali v senci.

Jasno kaže tudi, da je lahko tudi v senci parkirano vozilo za majhnega otroka smrtonosno," je izsledke komentirala klimatologinja in soavtorica raziskave Nancy Selover. Ko otrok izdihne, postane zrak v avtomobilu še bolj vlažen, telo pa se je nato še slabše zmožno ohlajati s potenjem.

Zaradi vročine prihaja tudi do notranjih poškodb otrok

Notranje poškodbe zaradi hude vročine lahko majhen otrok doživi že pri temperaturah, nižjih od 40 stopinj Celzija, je poudarila raziskovalka Jennifer Vanos. Kot je dodala, nekatere žrtve vročinskega udara preživijo, a utrpijo poškodbe možganov in drugih organov.

To, da v avtomobilu pozabi otroka ali psa, se lahko zgodi vsakomur, ne glede na starost, spol ali osebnost, je ob tem zatrdil psiholog Gene Brewer z arizonske univerze.

Do tega pogosto pride, ko avtomatsko dnevno rutino zmotijo dodatne informacije, kot je na primer pomemben telefonski klic. Raziskovalci zato upajo, da bodo njihove ugotovitve služile kot navdih proizvajalcem avtomobilov, da bodo za take primere razvili nekakšen alarmni sistem.

V ZDA v pregretih avtomobilih letno v povprečju umre 37 otrok, takšne primere smrti pa poznamo tudi v Evropi.