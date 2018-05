Prihaja vročina, kako pripraviti klimatsko napravo?

Bližajo se vroči meseci in z njimi priprave za peko na žaru, aktivnosti na prostem in izlete do najbližje plaže ali bazena. Del teh priprav je tudi skrb za to, da nam bodo naše klimatske naprave lahko kar najbolj učinkovito pomagale pri begu pred vročino.

Foto: Thinkstock

Zadnja stvar, ki si jo želimo, je, da bi na prvi vroči dan poletja ugotovili, da naša naprava ne deluje, to pa lahko preprečimo z nekaj manjšimi vzdrževalnimi deli. Preden se jih lotimo, moramo vedno poskrbeti, da je naša klimatska naprava izklopljena.

Najprej poskrbimo za zunanjo enoto

Če imamo dostop do zunanje enote naše klimatske naprave, je zelo pomembno, da očistimo navlako in umazanijo, ki se je čez zimo nabrala na njej. Kadar je pod klimatsko napravo oz. okoli nje ali v njej kaj zagozdeno, ta deluje z manjšo učinkovitostjo. Manjša učinkovitost naprave pa se nato odraža v višjih računih za elektriko.

Enoto lahko speremo z vrtno cevjo, če je močno umazana, pa kupimo posebno čistilo za klimatske naprave. Če imamo na vrtu talno zunanjo enoto, je priporočljivo, da okoli nje pokosimo travo in odstranimo rastline.

Foto: Thinkstock

Priporočljivo je tudi, da na prvi pogled ocenimo, ali je naša zunanja enota na kakršenkoli način poškodovana ali uničena ter ali potrebuje resna popravila, saj bomo v tem primeru potrebovali serviserja.

Pomembno je redno čiščenje filtrov

Vsaka domača klimatska naprava vsebuje filter, ki iz zraka odstrani prah in mikrobe, preden ta pripotuje do izmenjevalnika, kjer se ohladi. Te filtre je treba redno čistiti in razkuževati, saj zamašeni filtri pomenijo zmanjšano učinkovitost naše naprave. Priporočljivo je redno čiščenje filtrov in najbolje je, da se tega lotimo enkrat mesečno.

Foto: Thinkstock

Filter je tanka plastična mreža pod sprednjim pokrovom notranje enote klimatske naprave. Pokrov dvignemo, filter zelo pazljivo odstranimo in ga operemo pod tekočo vodo. Če filtra že dolgo nismo očistili, se je umazanija najverjetneje nabrala tudi na hladilnih rebrih naše naprave.

Teh nikakor ne smemo čistiti z roko, saj jih lahko poškodujemo. Najbolje je, če jih očistimo s stisnjenim zrakom ali antibakterijskim čistilnim sprejem. S tem je priporočljivo napršiti tudi kanal za odvod kondenza in lopute za usmerjanje zraka. Ko opravimo z dezinfekcijo, pustimo, da razkužilo izhlapi, ter nazaj namestimo filter in pokrov klimatske naprave.

Foto: Pixabay

Če klima pravilno hladi, je temperatura pod 10 stopinjami Celzija

Zdaj pa preizkusimo delovanje naše naprave. Nastavimo jo na najnižjo temperaturo in največjo jakost pihanja ter jo pustimo tako delovati nekaj minut. Če imamo termometer z zunanjim temperaturnim tipalom, ga potisnemo v loputo za usmerjanje zraka in počakamo dodatnih nekaj minut. Temperatura mora biti nižja od desetih stopinj Celzija. Če je ta višja, bomo morali poklicati serviserja.

Prav tako je treba pooblaščenega serviserja poklicati za večja vzdrževalna dela in če naša klima ne deluje pravilno ali slabo hladi.

Kako pa je s klimo v avtomobilu?

Če naša klimatska naprava v avtomobilu ne deluje pravilno in ne hladi dovolj, bo potreben obisk servisa, kjer bodo dodali hladilni plin. Na hladilnih rebrih naših naprav se zaradi kondenza lahko razvijejo bakterije in plesni, ki povzročajo neprijeten vonj in so škodljive za zdravje. Če iz zračnikov smrdi, lahko kupimo tudi antibakterijski sprej za klimatske naprave ter se čiščenja in razkuževanja lotimo sami.

Zračnike lahko s sprejem očistimo tudi sami. Foto: Pixabay