Nič več smrti v pregretem vozilu: pozabljive starše bo opozarjal kar avto

Foto: Hyundai

Kdaj bo sistem obvezen, določa predvsem Euro NCAP

Med prvimi, ki so začeli razvijati te tehnologije, je izraelsko podjetje Vayyar Imaging, ki že ima izkušnje z dobavo drugih sistemov za avtomobilsko industrijo. "Vsi gledajo to tehnologijo. Tisti trenutek, ko pride do regulacije, se stvari začnejo premikati zelo hitro. Časovni roki so blizu, zelo blizu," je možnost o prihodu takšne tehnologije komentiral Raviv Melamed, izvršni predsednik podjetja.

Kdaj in kako hitro bo treba takšno tehnologijo vgraditi v nove avtomobile, je odvisno predvsem od organizacije Euro NCAP. Njihov varnostni program s petimi zvezdicami narekuje tudi prihod varnostnih pripomočkov. Že zdaj pa so napovedali, da bodo leta 2022 začeli nagrajevati dodatne sisteme za zaznavo otrok na zadnjih sedežih. Takšen sistem bo moral opozoriti voznika na otroka na zadnjem sedežu ali pa samodejno poklicati prvo pomoč in s tem preprečiti najhujše.

Zganili so se tudi proizvajalci

Ta okvirni načrt Euro NCAP je že spodbudil proizvajalce, da iščejo rešitve. Še korak pred Evropejci so Američani. Najnovejši dvostranski predlog zakona so 1. julija v kongres vložili Jan Schakowsky, demokrat iz Illinoisa, Tim Ryan, demokrat iz Ohia, in Peter King, republikanec iz New Yorka. Nov zakon so poimenovali Helping Overcome Trauma for Children Alone in Rear Seats Act oziroma krajše HOTCARS, kar v prevodu pomeni vroči avtomobil.

V zadnjem času so nekateri kupci avtomobilov že pokazali zanimanje za takšno tehnologijo, toda med prvimi proizvajalci so se zganili pri General Motorsu. Leta 2016 so predstavili tehnologijo za opozarjanje na potnike na zadnji klopi in jo prvič vgradili leta 2017 v model GMC acadia, kasneje pa razširili še na številne druge modele.

Aktivira se z odprtjem zadnjih vrat

Kako deluje njihov sistem? Aktivira se takrat, ko se odprejo zadnja vrata in ostanejo odprta vse do zagona avtomobila. Ko se Foto: Hyundai avtomobil ugasne, se prek zvočnikov sproži poseben zvočni učinek in na zaslonu prikaže opozorilo "Poglej na zadnje sedeže". Podoben sistem so prvič vgradili tudi pri Nissanu in ga bodo razširili na preostale modele najkasneje do leta 2022. Njihov sistem prav tako aktivirajo zadnja vrata, vendar poleg opozorila na osrednjem zaslonu avtomobil pri tem še na kratko potrobi.

Hyundai se je reševanja te težave lotil nekoliko drugače. Santa fe je za zdaj edini lahko opremljen s to opcijo (doplačilo ob nakupu), ki se aktivira ob odprtih zadnjih vratih, vendar za izboljšano delovanje uporablja še ultrazvočne senzorje v avtu, ki zaznajo gibanje na zadnjih sedežih. Če se voznik ne odziva na vizualne in zvočne signale, pa je zmožen avto samodejno poslati SMS-sporočilo vozniku in ga opozoriti na potnike na zadnji klopi.

Način ni pomemben, pomembna je le njegova učinkovitost

Zaradi hitrega razvoja tehnologije bo v prihodnosti takšen sistem deloval prek senzorjev, ki bodo zaznali potnike na zadnji klopi. Čeprav sistem z odprtjem vrat deluje, pa ni nujno najbolj zanesljiv in lahko voznika opozori na potnike, tudi če tam ni nikogar.