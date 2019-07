Najbolj varen avto ostaja mazda 3, kako se je odrezala tesla 3?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po testiranju so pri Euro NCAP pohvalili delovanje asistenčnega sistema samodejnega zaviranja. Električna tesla model 3 je bila prepričljiva tudi pri zaščiti odraslih potnikov in otrok. Foto: EuroNCAP

Nova mazda 3 ostaja z najboljšim rezultatom varnostnih testov Euro NCAP, električna tesla 3 pa je do zdaj dosegla najvišjo oceno pri varnostno-asistenčnih sistemih.

Varnostni inštitut Euro NCAP je v namene varnostnih preizkusov prvič razbil električno teslo 3. Uporabili so različico long range s pogonom na zadnji par koles. Avtomobil se je najbolj izkazal pri varnostno-asistenčnih sistemih, kjer je dobil kar 94 odstotkov razpoložljivih točk. Po zdajšnjih standardih Euro NCAP je to najvišja ocena v tej kategoriji.

Pri zaščiti odraslih potnikov je dobil avtomobil 96 odstotkov, pri zaščiti otrok 86 odstotkov in pri zaščiti pešcev 74 odstotkov razpoložljivih točk.

V primerjavi s tekmeci ima mazda 3 predvsem odlično zaščito v primeru trkov s pešci. Foto: EuroNCAP Mazda 3 ostaja najbolj varen avtomobil na cestah

Maja letos je Euro NCAP testiral tudi novo generacijo mazde 3. Čeprav je to relativno ugoden in predvsem za svojo ceno zelo dobro opremljen avtomobil, je dobil najvišjo oceno do zdaj. Varnost potnikov je bila denimo kar 98-odstotna.

Na zadnjem testiranju je pet zvezdic poleg tesle 3 dobili tudi mercedes-benz GLE, mercedes-benz razreda B in nova škoda scala. V serijski različici je le štiri zvezdice dobila kia ceed. Ko so jo opremili z doplačljivimi paketi, je dobila pet zvezdic. Enako velja tudi za DS3 crossback.

Dosežene točke na zadnjem testiranju in primerjava z do zdaj najboljšo mazdo 3:

Potniki Otroci Pešci Varnostni sisemi Mercedes razred B 96 % 90 % 78 % 75 % Mercedes GLE 91 % 90 % 78 % 78 % Tesla model 3 96 % 86 % 74 % 94 % Kia ceed * 88 % 85 % 52 % * DS3 crossback * 96 % 86 % 64 % Mazda 3 98 % 87 % 81 % 73 %

* - rezultati z doplačljivim varnostnim paketom