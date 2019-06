Slovenca z novo teslo 3 do Črne gore in nazaj

V Slovenijo so prispele prve tesle 3 in dva Slovenca sta se z eno izmed njih brez vmesnega polnjenja odpeljala iz Slovenije do Črne gore. Doseg električne limuzine je znašal celo več kot 600 kilometrov.

Tesla je februarja v Evropo pripeljala prve modele 3 za tiste, ki so predhodno vplačali rezervacije. Samo na Norveškem so jih do sredine junija registrirali slabih osem tisoč, od tega več kot pet tisoč že marca. Maja so prve tesle 3 registrirali tudi v Sloveniji.

Do Šibenika po jadranski magistrali, nato po avtocesti

Z eno izmed prvih registriranih tesel sta se na pot iz Slovenije v Črno goro in nazaj podala Marjan Božič in Ignac Završnik, oba člana društva lastnikov električnih vozil DEMS. Osnovni cilj s teslo 3 v različici long range AWD je bil doseči jug Jadrana brez vmesnega polnjenja.

V Ilirski Bistrici jima je po nekaj neuspešnih poskusih uspelo baterijo stoodstotno napolniti (ob prvih poskusih se je polnjenje prekinilo). Prvi del ju je nato vodil po jadranski magistrali, pri Šibeniku pa sta zavila na avtocesto.

Osnovni cilj s teslo 3 v različici long range AWD je bil doseči jug Jadrana brez vmesnega polnjenja. Foto: DEVS

Bilanca porabe po 625 kilometrih vožnje od zadnjega polnjenja v Sloveniji Foto: DEVS

Brez polnjenja prevozila 625 kilometrov, ostalo jima je še 11 odstotkov energije

Po prvih 200 prevoženih kilometrih je znašala poraba le 9,2 kilovatne ure na sto prevoženih kilometrov. Ob 21. uri zvečer sta prispela v motel Jugoslavija, kjer sta lahko ponoči polnila baterijo tesle. Poraba po celotni poti je bila 10,3 kilovatne ure na sto prevoženih kilometrov. Ob postanku jima je v bateriji po 625 kilometrih vožnje od zadnjega polnjenja ostalo še 11 odstotkov energije oziroma za okrog 72 kilometrov dosega.

Naslednji dan sta se peljala še do Kotorja in se nato obrnila proti Sloveniji. Na avtocesti sta ohranjala hitrost 130 kilometrov na uro, kar je prineslo porabo 16 kilovatnih ur na sto prevoženih kilometrov.

Težave s hitrim polnjenjem prek Hrvaške

Oba Slovenca poudarjata, da je trenutno potovanje proti Dalmaciji za lastnike električnih vozil precej oteženo. Po besedah Završnika niso delovale hitre polnilnice v Otočcu, Zadru in Šibeniku. "Preprosta pot je trenutno žal mogoča samo z uporabo Teslinih hitrih polnilnih postaj, vse preostalo je čedalje bolj nezanesljivo," je še zapisal Završnik.