Na celjskem sodišču se je z zaslišanjem mladoletne priče in seznanitvijo z izjavami še dveh prav tako mladoletnih prič nadaljevalo sojenje materi otroka, ki je lani umrl v razgretem vozilu pri Preboldu, in njenemu partnerju. Na predlog tožilstva je sodni senat zaradi varovanja zasebnosti mladoletnikov javnost izključil iz sojenja.

Kot je povedala predsednica senata Maja Manček Šporin, je bil na današnje sojenje vabljen tudi plastični kirurg Andrej Testen, pri katerem je obtožena opravila lepotni poseg, a se je opravičil in ga bodo zaslišali predvidoma 5. decembra.

Obtožnica sicer materi umrlega otroka in njenemu partnerju očita štiri kazniva dejanja. To so povzročitev smrti iz malomarnosti, zanemarjanje mladoletnih oseb, surovo ravnanje in promet s prepovedanimi drogami, ki naj bi jih obtožena prodajala tako mladoletni osebi kot tudi osebam, ki so bile v procesu odvajanja.

Tožilec: Deček živel v grozljivih razmerah

Še ne dve leti star deček je 20. junija lani umrl zaradi dolgotrajne izpostavljenosti vročini. Po oceni tožilca Jošta Jeseničnika je bil otrok več ur v pregretem vozilu in ob tem privezan v otroškem sedežu, zato je prišlo do odpovedi tako možganov kot srca in je otrok umrl.

Po tožilčevih besedah je otrok živel v neprimernih razmerah, saj so bile v hiši prepovedane droge, do katerih je imel dostop. Otrok je imel zanemarjeno zobovje, ogrožen je bil tudi njegov zdrav razvoj, je dejal.