"Še danes imam otroka pred očmi in si zastavljam vprašanje, ali bi lahko naredil več"

Na celjskem sodišču se je z zaslišanjem dveh prič nadaljevalo sojenje materi še ne dveletnega dečka, ki je lani umrl v razgretem vozilu v Svetem Lovrencu pri Preboldu, in njenemu partnerju. Med drugim so zaslišali moškega, ki je otroka našel v avtomobilu in ga poskušal oživljati, za zaprtimi vrati pa očeta enega od ostalih otrok obtožene.