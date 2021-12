Demi Lovato novo leto začenja z dramatično spremembo pričeske

Demi Lovato ni treba čakati na novo leto, da bi obrnila nov list v življenju. Pevka je to storila že za božični večer in oboževalce presenetila z dramatično preobrazbo pričeske.

29-letna pop zvezdnica je na Instagramu objavila nekaj selfijev, na katerih pozira s svojo novo, zelo kratko pričesko. To je na ogled postavila tudi v kratkem videu, ki ga je pospremila s hashtagom nov začetek. Preobrazba se je zgodila štiri mesece po tem, ko je Demi Lovato začela govoriti o tem, da postaja "najbolj pristna" različica sebe.

Za pevko, ki se je junija letos opredelila kot nebinarna oseba, kar pomeni, da ni ne moški, ne ženska, je sicer uspešno leto. Marca je izšel njen dokumentarec Demi Lovato: Dancing with the Devil, v katerem je razkrila svoj boj z drogami in alkoholom. Od takrat se je odločila, da se odpove vsem "smrtno nevarnim" drogam in da bo še naprej uživala marihuano.

Med intervjujem za CBS Morning je povedala: "Naučila sem se, da ne deluje, če rečem, da tega ne bom nikoli več storila. Okrevanje ni rešitev, ki bi ustrezala vsem. Nihče ne bi smel biti prisiljen odnehati, če še ni pripravljen. Nihče ne bi smel biti trezen za druge ljudi. To moraš storiti zase."

