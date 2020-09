Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški mediji poročajo, da sta Demi Lovato in Max Ehrich razdrla zaroko po komaj dveh mesecih.

Pevka Demi Lovato in igralec Max Ehrich sta se zaročila konec julija in po komaj dveh mesecih preklicala zaroko. Kaj je bil razlog, še ni znano, saj tega javno ni komentiral še nobeden od njiju, so se pa v medijih pojavila namigovanja, da je bilo njuno razmerje že nekaj časa na majavih tleh.

Par sta postala komaj letos marca, le tri mesece po tem, ko se je Demi razšla z modelom Austinom Wilsonom.

Zdaj pa je očitno konec tudi z Maxom, saj je 28-letna zvezdnica snela razkošni zaročni prstan, ki ga je prej ponosno razkazovala na Instagramu, na enem od zadnjih storyjev pa se je pojavila brez njega in v majici z napisom "dogs over people" (raje psi kot ljudje, op. p.).

Je hotela s tem Maxu poslati jasno sporočilo?

Težka preteklost z drogami in duševnimi težavami

Priljubljena pevka se je začela pred nekaj meseci spet pojavljati v javnosti, po tem, ko je pred dvema letoma zaradi nenamernega predoziranja skoraj izgubila življenje.

Ko se je pozdravila in spoznala, da si ne želi umreti in da je lahko srečna, da je živa, je oboževalcem sporočila, se je še resneje posvetila okrevanju, ter se že drugič odpravila na odvajanje odvisnosti od drog. Z zasvojenostjo od mamil se bojuje že od svojih najstniških let, poleg tega pa je imela v preteklosti tudi težave z duševnim zdravjem.

Predlani je komaj preživela nenamerno predoziranje. Foto: Getty Images

Demi Lovato je zaslovela kot otroška igralka v televizijski nanizanki Barney and Friends, svetovno slavo pa ji je prinesel nastop v filmu Camp Rock. Kmalu za tem je začela tudi uspešno pevsko kariero. Doslej je izdala šest studijskih albumov, skupaj z britansko zasedbo Clean Bandit pa je solastnica hita Solo, ki velja za eno od največjih glasbenih uspešnic letošnjega leta.

